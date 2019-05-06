Музыкально-интеллектуальный квиз пройдет 18 мая в Минской городской ратуше

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей истории города Минска открывает двери городской ратуши и приглашает 18 мая на новый музыкально-интеллектуальный квиз "Классика", который пройдет во время международной акции "Ночь музеев 2019", сообщили БЕЛТА в музее.
Квиз "Классика" - это викторина в популярном формате интеллектуальных игр, в котором команды от 2 до 10 человек в течение семи туров соревнуются в ответах на вопросы на тему искусства и музыки.
"Знаете ли вы, какое отношение имеет Минская ратуша к классической музыке? Сможете ли блеснуть своими знаниями музыкального содержимого рекламы, популярных видеоигр и кинофильмов? А как насчет того, что скрывается в недрах картин известных художников? Во время Ночи музеев квиз "Классика" приоткроет музыкальные тайны Минской городской ратуши, познакомит с необычными историями из жизни известных композиторов, позволит окунуться в атмосферу элитных интеллектуальных игр и проверить интуицию", - рассказали организаторы.
Бонус для участников квиза - живая музыка в перерывах между турами и особенный приз команде-победителю. Правда, предварительно необходимо зарегистрировать свои команды на сайте night2019.classicalmusic.by.-0-
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