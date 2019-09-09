Музыкально-литературный вечер к 30-летию Белорусского Экзархата пройдет 29 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православный музыкально-литературный вечер "Под крыльями ангелов", посвященный 30-летию Белорусского Экзархата, пройдет на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии 29 сентября, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связей с общественностью филармонии.

"Наш концерт - это уникальная возможность для гостей филармонии насладиться тем, как в одном пространстве сосуществуют высокодуховные музыка и литература, создавая при этом сочетание, способное удивить даже очень требовательных слушателей", - подчеркнули организаторы.

В вечере примут участие Государственная академическая хоровая капелла имени Ширмы под руководством дирижера Ольги Янум и ансамбль солистов "Классик-Авангард" во главе с Владимиром Байдовым. "Капелла известна тем, что позволяет взглянуть на традиционное хоровое пение с необычной стороны. Так, весной она представила программу "Война и мир", где хор отказался от привычной статики и стал непосредственным участником хореографической постановки, - рассказали в Белгосфилармонии. - Ансамбль "Классик-Авангард" часто удивляет слушателей переосмысливанием классической музыки".

Кроме того, на концерте выступят лауреат Государственной премии, заслуженный деятель культуры Беларуси Александр Аверков, ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера, телеведущая Вера Полякова, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы Евгения Кульбачная и актер театра и кино Игорь Петров, а также ансамбль братства звонарей Минской митрополии, руководителем которого является магистр искусств Богдан Березкин.

"Православный музыкально-литературный вечер "Под крыльями ангелов" - это необычный проект, который впервые пройдет в Беларуси. Услышать в следующий раз подобное сочетание можно будет еще очень нескоро", - отметили организаторы.-0-