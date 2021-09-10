Музыкальные произведения на стихи белорусских поэтов прозвучат в Лошицкой усадьбе 12 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие с музыкальной программой "Двенадцать месяцев. Сентябрь" пройдет 12 сентября в музее "Лошицкая усадьба". Событие станет частью проекта "Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В большой гостиной усадебного дома в исполнении композитора Сергея Кравца и певицы и поэтессы Инны Кравец прозвучат музыкальные произведения на стихи известных белорусских поэтов современности: Михаила Позднякова, Наума Гальперовича, Анатолия Аврутина, Сергея Шевченко - и поэта-символиста ХХ века Александра Блока. Программа авторская, музыка написана Сергеем Кравцом.

Сергей Кравец - певец, композитор, актер театра и кино. Участвовал в создании группы "Чистый голос", театра сатиры и юмора "Христофор", автор музыки для мюзиклов и сказок. Инна Кравец - певица, поэт, лауреат международного конкурса "Романсиада" (Москва) и фестивалей-конкурсов "Эвридика" имени Анны Герман (Минск), член Союза музыкальных деятелей.-0-