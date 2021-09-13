Музыкальные вечера, выставки, обсуждение спектаклей сопровождают фестиваль "Белая вежа"

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" в Бресте сопровождают музыкальные вечера, выставки, ежедневные обсуждения спектаклей и встречи театральных коллективов с представителями СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Программу нынешнего форума органично дополнил выставочный проект "Путь к сцене", организованный специально для Бреста Белгазпромбанком. В экспозиции представлены произведения художников Парижской школы, выходцев из Беларуси, Леона Бакста, Фердинанда Рущица, Савелия Сорина, Дмитрия Стеллецкого и Файбиш-Шраги Царфина. Это эскизы театральных костюмов и декораций, портреты, пейзажи, которые объединяет тема театра. С выставкой работ мастеров мирового искусства любой желающий может ознакомиться в брестском отделении банка по ул.Московской, 174а.

В самом здании Брестского академического театра драмы работает выставка работ IV Международного конкурса театрального плаката, организованная некоммерческой общественной организацией "Гуманитарный проект "Одесский бриз". Всего представлено более 70 плакатов художников разных стран. Во время фестиваля, с 10 по 18 сентября, проходит онлайн-голосование, по результатам которого победителю интернет-конкурса вручат приз.

Театральный бар БАТД приглашает на музыкальные вечера "Фестивальный P.S." с участием брестских музыкантов. Так, сегодня фестивальный день завершат солисты группы MUZZART. Прозвучат кавер-версии популярных шлягеров из репертуара Bon Jovi, Lana del Ray, Imagine Dragons, инструментальные версии хитов George Michael, Sting, Stewie Wonder и другие композиции. Еще один концерт запланирован в день закрытия фестиваля 18 сентября. Под занавес "Белой вежи" выступят группа "Слайды" и автор YouTube-проекта Vladilele Влад Филиппов.

Между тем фестивальный марафон преодолел почти треть пути. Из 22 спектаклей показаны 5 постановок. Конкурсную программу "Белой вежи" оценивает команда ведущих театроведов и критиков из Беларуси и России. Сегодня вечером свои работы на суд зрителей представят театральные коллективы из Казахстана и Таджикистана.-0-