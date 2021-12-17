Музыкальный фестиваль им.Соллертинского закрывается в Витебске

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной филармонии сегодня закроется ХХХII Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Во время форума прошли концерты преподавателей и учащихся Витебского государственного музыкального колледжа имени Соллертинского и победителя XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского, лауреата международных конкурсов Дмитрия Маслеева (фортепиано) из России. Кульминацией фестиваля стало выступление Государственного камерного оркестра Беларуси.

Финальный аккорд форума прозвучит сегодня в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением Александра Анисимова. Коллектив не в первый раз приезжает на фестиваль. "Встречи оркестра и слушателей в филармонии всегда сопровождались аншлагом и бурными овациями. Коллектив исполнял лучшие сочинения классической и современной симфонической музыки с солистами-виртуозами мирового уровня. Этот год не станет исключением. Произведения И.Стравинского, И.Баха, Г.Генделя и И.Брамса закроют 32-й фестиваль", - сказали организаторы.

Международный фестиваль имени И.И.Соллертинского проводится в Витебске с 1989 года. За более чем 30-летнюю историю здесь выступило много именитых мастеров и молодых талантов.-0-