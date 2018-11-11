Музыкальный фестиваль пройдет в Минске 15-17 ноября во время Недель Германии в Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 по 17 ноября во время Недель Германии в Беларуси в столице пройдет трехдневный многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Открытие фестиваля запланировано на 18.00 15 ноября. Посетителей приглашают принять участие в мастер-классе лаборатории XJAZZ Labs. Семинар-дискуссия заинтересует не только музыкантов, но и тех, кто изучает общие идеи импровизации, композиции в реальном времени, эмпатического общения. Далее пройдет джем-сейшн (англ. jam-session) - длительная импровизация музыкантов одной или разных групп, во время которой каждый сможет блеснуть своим индивидуальным мастерством.

16 ноября состоится большой джазовый концерт XJAZZ Minsk 2018 с участием немецких и белорусских исполнителей. В частности, выступят джазовый ансамбль Studnitzky Trio, квартет Михаила Филлипени, трио Константина Горячего, группа "Грезы Пафнутия". Вечером этого же дня своих поклонников соберут берлинская электро-техно-группа Komfortrauschen и минский DJ Лавр.

Интерактивную музыкальную программу "Джаз для самых маленьких" подготовили для третьего дня фестиваля. Идею музыкальной импровизации перед слушателями раскроют берлинские гости Studnitzky Trio и белорусский валторнист Пафнутий Кузякин. А в 19.00 состоится вечерний концерт Memento, во время которого Studnitzky Trio совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси завершат программу премьерного XJAZZ Minsk Edition.

Пятнадцатые Недели Германии в Беларуси проходят с 23 сентября по 18 ноября в одиннадцати городах страны: Минске, Барановичах, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Молодечно, Пинске и Полоцке. Организаторами являются посольство Федеративной Республики Германия и Институт им. Гете, представители немецких культурных организаций совместно с белорусскими партнерами.-0-