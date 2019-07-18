Музыкальный театр Беларуси откроет новый сезон премьерой мюзикла "О, милый друг!"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр откроет юбилейный 50-й театральный сезон премьерой легендарного мюзикла Виктора Лебедева "О, милый друг!", сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер-постановщик спектакля заслуженная артистка Беларуси Зинаида Вержбицкая.

Мюзикл, созданный во второй половине ХХ века, является органичным симбиозом либретто Марка Розовского по мотивам романа Ги де Мопассана, стихов Юрия Ряшенцева и музыки Виктора Лебедева. Спектакль уже ставился на сцене музыкального театра в 1983 году. Сейчас над обновленным спектаклем работают дирижер-постановщик Николай Макаревич, художник-постановщик Илья Подкопаев, балетмейстер-постановщик, лауреат международных конкурсов Сергей Микель.

"В обновленной версии мюзикла партитура более современная и насыщенная. Мне это интересно, потому что он имеет крепкую литературную основу, - отметила режиссер-постановщик. - Тем более сейчас такое время, когда в театре собралась молодая команда - и художник, и балетмейстер, и артисты, появились талантливые молодые мужчины, способные исполнить роль Дюруа - это Артем Хомиченок и Владислав Данилович".

К слову, главный герой спектакля Жорж Дюруа - это авантюрист, у которого нет никаких талантов, зато есть мужская красота, благодаря которой он выбивается в люди. Спектакль имеет гриф 18+. "Потому что Дюруа - обаятельный подлец - рассказывает свою историю, полную любви, эротики, политики и предательства. Благодаря своим любовным связям он обретает хорошие манеры, положение в обществе и, наконец, делает головокружительную карьеру, завоевав не только парижских дам, но и сам Париж, - рассказала Зинаида Вержбицкая. - Спектакль получится красивый с замечательной музыкой, показывающий историю на все времена, но которая понятна будет взрослым людям, а не детям".

Премьерные показы мюзикла "О, милый друг!" на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра состоятся 12 и 13 октября.-0-