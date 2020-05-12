12 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр готовит премьеры спектаклей к осени, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Осенью репертуар театра пополнится новыми спектаклями. Зрителей ждет необычная премьера - вечер одноактных балетов. Любители хореографического искусства в один вечер увидят сразу два балетных шедевра - "Шопениана" и "Новеллы о любви" ("Испанский дивертисмент)", - рассказали в театре.

История создания балета "Шопениана" берет свое начало в далеком 1907 году. Виктор Дандре, покровитель прославленной балерины Анны Павловой, обратился к балетмейстеру Михаилу Фокину с просьбой поставить спектакль. Он должен был быть показан на одном из благотворительных вечеров. Поскольку времени на постановку было немного, Михаил Фокин решил выбрать для постановки уже написанную музыку. Его внимание привлекла сюита из романтических произведений Фредерика Шопена, оркестрованных композитором Александром Глазуновым. "Балет имел несомненный успех, а постановщики смело стали обращаться к классической "не балетной" музыке. С легкой руки Михаила Фокина и сегодня многие знаменитые постановщики выбирают для реализации своих идей уже известные музыкальные произведения. В наше время балет "Шопениана" захватил весь мир и с неизменным успехом идет на многих прославленных сценах", - поделились в театре.

Балет "Новеллы о любви" - обращение к знаменитой постановке Виано Гомеса де Фонсео Херардо под названием "Испанские миниатюры". Это своеобразная хореографическая сюита, состоящая из народных танцев различных провинций Испании. Премьера состоялась в марте 1967 года. Балет имел оглушительный успех, и балетмейстер в один вечер стал знаменитостью. После этого поступили предложения о постановке балета во многих театрах бывшего СССР. Нынешнее обращение театра к этому материалу - еще одна попытка погрузить зрителей при помощи языка танца в удивительный мир Испании - страны, где бушуют необузданные страсти и царит пылкая любовь.

Интересной премьерой станет оперетта "Король вальса" на музыку Иоганна Штрауса. Действие спектакля происходит в Вене. Новая звезда - певица Эльза Вирт является невестой талантливого композитора Густава Штайна (прообраз Иоганна Штрауса). Ее, среди прочих, выделяет и герцог Карл Вестфальский. Прежняя фаворитка герцога Эдит Флавон решает устранить соперницу. "Не хочется раскрывать интригу этой замечательной истории, скажем лишь, что она создана в лучших традициях жанра, который прославил Иоганн Штраус. Именно он привнес в оперетту утверждение жизни, упоение ее радостями, светлую, солнечную, нежную лирику", - отметили в театре.

Трагический финал любовной истории героев "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, казалось бы, не предполагает продолжения, ставя точку на повествовании. Но творческая фантазия дает неограниченные возможности путешествовать во времени и даже воскрешать своих героев. А как бы Ромео и Джульетта прожили свою жизнь, если бы остались живы? Именно этот вопрос задали себе известные российские творцы - либреттист Карен Кавалерян и композитор Аркадий Укупник. Ответом на вопрос стал созданный ими мюзикл "Ромео vs. Джульетта. ХХ лет спустя". Труппа Белорусского государственного академического музыкального театра приступила к подготовке премьеры и предоставит свой ответ зрителям уже этой осенью.

Даты показа премьерных спектаклей и старт продажи билетов будут объявлены позже.-0-