Музыкальный театр отметит день рождения программой "Золотая россыпь оперетты"

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свой день рождения в 50-й сезон Белорусский государственный академический музыкальный театр отметит 17 января оригинальной концертной программой "Золотая россыпь оперетты". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Именно 17 января 1971 года на сцене театра состоялся первый спектакль "Поет жаворонок" на музыку белорусского композитора Юрия Семеняко.

По традиции в этот праздничный день артисты представят лучшие музыкальные номера из классических и советских оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий из репертуара театра разных лет. Будет задействован весь творческий коллектив: артисты-вокалисты, балет, хор, оркестр. "Мы с волнением и трепетом ожидаем в гости самых преданных любителей Музыкального театра - наших зрителей", - отметили в учреждении.-0-