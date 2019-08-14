Музыкант и исполнитель EMIN выступит с новой сольной программой "GOOD LOVE" в Минске

Стильные, актуальные и, конечно, лирические песни из альбома настраивают только на романтический лад. Именно романтику артист решил привнести и в свой новый тур. Каждый концерт проходит в сопровождении бэнда, а также духовых и перкуссии, что создает незабываемую атмосферу.

В трек-лист программы войдут синглы, представленные музыкантом в последнее время: "Нежная", "Невероятная", а также из последнего русскоязычного альбома "Неба не боялись". Конечно, программа не обойдется без хитов: Still, "Я лучше всех живу", "Рядом проснуться", "Начистоту", "Сбежим в Баку", "Сердце пополам", Boomerang, Amor и многих других.

Каждый сольный концерт исполнителя – музыкальное приключение, где артист не боится экспериментировать и раскрываться публике с разных сторон.

Концерт состоится 7 марта на сцене Дворца Республики.

Информационный партнер концерта – Белорусского телеграфное агентство