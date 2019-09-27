Музыканты-виртуозы из четырех стран исполнят мировую классику на фестивале Башмета 4 октября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт солистов "Артисты XXI века" пройдет на XIV Международном фестивале Юрия Башмета в Минске 4 октября, сообщил журналистам художественный руководитель фестиваля белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример, передает корреспондент БЕЛТА.

"В концертном зале "Верхний город" на одной сцене сыграют лауреаты крупных международных конкурсов. Публика услышит мировую классику в виртуозном исполнении и познакомится с молодыми белорусскими музыкантами, уже достигшими немалых высот, - отметил Ростислав Кример. - На сцену выйдут скрипачи Ева Биндере из Латвии и Лоренцо Транкуиллини из Италии, виолончелисты Севак Аванесян из Армении и Михаил Радунский из Беларуси, итальянец Руджеро Мастролоренци и белоруска Александра Иванова (альт)".

Концерт состоится при поддержке посольства Италии в Беларуси.

XIV Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами и кроссовер-проектами в необычном формате. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-