Музыку Бетховена можно услышать на выставке к юбилею композитора в НББ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная выставка "Многогранность гения Людвига ван Бетховена", посвященная 250-летию со дня рождения немецкого композитора, открылась в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Великий композитор, дирижер и пианист Бетховен - ключевая фигура западной классической музыки. Его произведения представляют собой сложный синтез творческих изысканий венских классиков, искусства Французской революции, а также зарождавшегося в 20-е годы XIX века романтизма. Он непрерывно расширял выразительные границы своего искусства, постоянно оставляя позади не только предшественников и современников, но и собственные достижения более раннего периода", - рассказали в библиотеке.

Посетители смогут познакомиться с нотными изданиями произведений композитора. Среди них многочисленные сонаты, концерты, квартеты, симфонии, торжественная месса Missa solemnis, единственная опера "Фиделио", балет "Творения Прометея", вокальный цикл "К далекой возлюбленной". Представленные в экспозиции аудиодокументы дают возможность прослушать такие известные произведения, как Соната для фортепиано №8, Соната №9 для скрипки и фортепиано, Симфония №5, увертюра "Эгмонт", пьеса "К Элизе". Дополняют выставку книги и статьи из периодических изданий о жизни и творчестве композитора.

Посетить выставку можно по 16 февраля.

Людвиг ван Бетховен - композитор, дирижер, педагог, один из трех венских классиков и ярчайших представитель европейской культуры Нового времени. Его музыке присущи яркая эмоциональность, высокий, патетический тон высказывания, соединенный с классической соразмерностью и ясностью формы. Он оставил потомкам более 240 сочинений, среди них 9 завершенных симфоний, 5 фортепианных концертов и 18 струнных квартетов. Большинство произведений включено в учебный и концертный репертуары.-0-