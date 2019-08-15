Музыку и анимацию объединит концерт фестиваля "Классика у ратуши" 17 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт фестиваля "Классика у ратуши с A1" 17 августа объединит три события: выступление Государственного камерного оркестра Беларуси, показ короткометражного анимационного фильма "Танцующие рисунки с выставки" и соло пианиста-виртуоза Тимура Сергеени, сообщили БЕЛТА организаторы.

Первым выступит один из ведущих коллективов страны - Государственный камерный оркестр Беларуси под управлением маэстро Евгения Бушкова. В программе прозвучит музыка Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига и Петра Чайковского. Главным событием вечера станет исполнение цикла пьес "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского в оркестровке российского и канадского виолончелиста и дирижера Юлия Туровского. Пока оркестр будет играть, на экране у сцены покажут анимационный фильм, созданный по картинам современной художницы Натальи Туровской.

"Картинки с выставки" - знаменитый цикл фортепианных пьес, написанных в 1874 году российским композитором под впечатлением от творчества его друга, художника Виктора Гартмана. "Этот цикл вдохновил художницу и музыканта Наталью Туровскую на создание сначала рисунков, а затем и короткометражного анимационного фильма "Танцующие рисунки с выставки", - рассказали организаторы. - Эту анимацию включили в программы нескольких международных кинофестивалей, в том числе Short Film Corner в Каннах. В 2007 году на Нью-Йоркском фестивале независимого кино и видеофильмов художнице вручили награду "За выдающиеся достижения в кино". Короткометражку показывали зрителям на концертах оркестра I Musici de Montreal в турах по США, Испании, Бразилии, Канаде и Колумбии. Государственный камерный оркестр также использовал этот фильм в своей программе, которую и увидят зрители на площади Свободы".

Во втором отделении концерта выступит Тимур Сергееня - белорусский пианист и дирижер, профессор Высшей школы искусств Королевской консерватории Гента в Бельгии. В фестивале "Классика у ратуши" музыкант участвует уже в третий раз, но впервые представит сольную программу и сыграет произведения Фридерика Шопена, Феликса Мендельсона, Клода Дебюсси, Сергея Рахманинова, Ференца Листа и других композиторов.

Музыкальные вечера у ратуши неизменно проводятся при поддержке компании A1 и Мингорисполкома. В этом сезоне по случаю пятилетнего юбилея фестиваля классика звучит на улицах пяти городов Беларуси. Уже состоялись концерты в Витебске, Гомеле, Гродно и Бресте. В Минске они начались 20 июля и завершатся 31 августа выступлением Президентского оркестра Беларуси. Вход на классические концерты у ратуши традиционно свободный.-0-