Мы хотим, чтобы наши дети читали родную литературу на белорусском языке - Стельмах

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы хотим, чтобы наши дети читали родную литературу на белорусском языке, заявила журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно, что наш творческий год начинается именно с детской литературы, о которой мы говорим в преддверии XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Союз писателей сейчас активно готовится к участию в этом форуме. Среди всех изданий, которые там будут, детская литература представится наиболее ярко и активно, потому что мы хотим, чтобы наши дети читали родную литературу на белорусском языке", - отметила Елена Стельмах.

По ее словам, сегодня писатели уделяют большое внимание родному языку. "Например, в издательском доме "Звязда" детских книг на белорусском языке выходит больше, чем на других. И мы видим, насколько красивые эти книги. Автор создает интересное повествование, он хочет донести читателю то, что связано с историей и жизненными ценностями. Приятно, что в этом процессе принимают участие и художники, ведь оформление детской литературы очень важно", - добавила зампредседателя.

Отечественные авторы постоянно принимают участие в проектах издательского дома "Звязда". "Союз писателей Беларуси с большим удовольствием поддерживает встречи с авторами, которые организует издательский дом. Для писателя немаловажно вести диалог с юными читателями и видеть, как его слова откликаются в них", - подчеркнула Елена Стельмах.

Кроме того, писательница рассказала, что в этом году планируется выход нескольких новых ее сказок, презентация которых состоится во время книжной ярмарки. "На выставке в четвертый раз пройдет внеклассный урок с участием школьников, который проведет студент педагогического университета. Очень интересно наблюдать за тем, как дети понимают созданное автором произведение, как они его театрально представляют", - добавила зампредседателя.

Заместитель директора издательского дома "Звязда" Юлия Дашкевич представила мероприятия, книжные проекты, реализовванные издательским домом в 2020 году. "Издательский дом "Звязда" на притяжении многих лет тесно сотрудничает с книжно-торговыми объектами и библиотеками. Сегодня, в эпоху быстрого чтения в сети, мы знаем, что книга - это лучший друг человека. Она не сдает своих позиций на магазинных и библиотечных полках", - заявила Юлия Дашкевич.

Юлия Дашкевич рассказала и об акциях, которые проводит издательский дом "Звязда". "С 1 октября 2020 года проходит акция "Звязда" сустракаецца з сябрамі". Она направлена на поддержку белорусской художественной литературы, возрождение традиций чтения, знакомство с детской, классической и современной литературой. Мы очень тесно работаем с районными библиотеками и во время выставки выберем лучшую из них, подарком для которой станет пополнение библиотечного фонда", - сказала Юлия Дашкевич.

"Сейчас у нас совместно с "Белкнигой" и "Академической книгой" продолжается проект "В Новый год со "Звяздой", который продлится до 1 марта. По условиям, при покупке любой нашей книги вы получите в подарок расписание занятий для ребенка. Кроме того, как часть республиканской акции "Культурный маршрут "Моя Беларусь: современные писатели - детям" на базе школ, гимназий, библиотек мы будем проводить встречи с писателями. Мы уверены, что совместными усилиями сможем привить любовь к чтению", - заключила замдиректора.-0-