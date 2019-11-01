Мы живем в эпоху перемены большого театрального стиля - Громыко

Эксперты во всем мире говорят о происходящих больших переменах в театральном искусстве. Беларусь тоже вовлечена в этот процесс. Своим взглядом на современную театральную действительность в стране и мире поделилась с корреспондентом БЕЛТА известный театральный критик Людмила Громыко.

"В любом виде искусства, которое существует волнами больших стилей, всегда есть передовое, то, что меняется, мчится вперед. И обязательно есть консервативное, с некоторым упорством мешающее этим изменениям. Но все равно стили сменяют друг друга, у каждого из них своя эпоха. Сейчас мы живем в эпоху перемены большого театрального стиля. И изменения будут очень существенными. Для тех, кто интересуется театральным искусством, это очевидно", - начинает разговор Людмила Громыко.

Обилие и разнообразие

Предложения европейских и отечественных театров очень разнообразны. У белорусского зрителя есть возможность познакомиться с зарубежным сценическим искусством и сравнить с тем, что ставится у нас, не выезжая за пределы страны. Концентрированно это происходит во время международного форума театрального искусства "ТЕАРТ", программу которого составляют нашумевшие постановки европейских коллективов.

По словам эксперта, множественность предложений (а они просто сыплются на зрителя) сегодня удивляет. Появляются новые театральные формы, непохожие друг на друга. Недаром возник и начинает активно прорабатываться термин "постдраматический театр". Здесь инклюзивный и иммерсивный театры, документальная драма, театр танца и театр художника. Каждое из направлений имеет своих последователей, людей, выходящих к зрителю с неожиданными, но обязательно яркими и интересными решениями, которые имеют как поклонников, так и противников. "Это же не театр", - убеждены одни. "Как это здорово и интересно", - восхищаются другие. "Все свидетельствует как раз о том, что большие перемены в театральном искусстве происходят и видны невооруженным глазом. Они заметны и у нас", - считает Людмила Громыко.

Ей как куратору программы "ТЕАРТа" Belarus Open, включающей отечественные постановки, веришь безусловно. Людмила Громыко не первый год отбирает работы белорусских коллективов для показа на фестивале. И нет такого случая, чтобы составление программы вызывало затруднение. Интересные новинки всегда в числе заявок. Но это взгляд изнутри. А есть еще и внешний, беспристрастный.

Белорусский тренд

Приезжающие на форум зарубежные эксперты в унисон говорят, что театр в Беларуси развивается в русле международных трендов, рассказала куратор программы. В этом году, например, в афише Belarus Open были представлены инклюзивный и иммерсивный театры. Правда, работа брестского театра "Крылья холопа" объемно может быть показана только в Бресте, поскольку решена в формате перемещения по городу. Зрители в наушниках движутся по определенному маршруту - по местам массовых репрессий и захоронений евреев. На фестивале же спектакль можно было увидеть на экране, постановку сняли на камеру.

Проект "Воздух" Ольги Лабовкиной и театра танца KARAKULI неизменно сопровождает успех. К примеру, на нынешнем, девятом по счету "ТЕАРТе" показ спектакля состоялся дважды. Эта работа получила международное признание, белорусский зритель также принимает ее с восторгом. Пластический театр, театр танца в республике развивается уже давно и нашел свою публику и нишу.

Успешен в Беларуси и документальный театр. В этом направлении работают Центр белорусской драматургии и Республиканский театр белорусской драматургии, которые ярко заявили о себе четыре года назад спектаклем "Мабыць?".

А Белорусский государственный театр кукол, по словам Людмилы Громыко, всегда находится в авангарде театрального процесса благодаря своим талантливым режиссерам и художникам. Они воплощают в жизнь междисциплинарные проекты, где соединяются разные виды искусства - изобразительное, музыка, куклы, актерское мастерство. И все существует в едином спектакле.

"Словом, у нас есть все современные направления. Они появились как бы ниоткуда. Это не специально созданные коллективы, имеющие постоянную площадку и финансирование. Их образуют молодые талантливые люди, реализующие свои мысли и талант через искусство театра. И совершенно непонятно, кто будет главным: адепты психологического театра, отстаивающие свою территорию агрессивно, что объяснимо, или будут сосуществовать много ярких форм, и каждая со своим особым светом", - подытожила эксперт.

Другой театр

Театр сегодня стал другим, изменился, и никто и нигде у нас это пока еще не объяснил и не систематизировал, отметила Людмила Громыко.

"Сейчас не нужно подробное разжевывание мысли, пауза после каждого слова, в этом никто не нуждается. Даже обычному статистическому зрителю это уже неинтересно. Чтобы понять определенную мысль, принять на себя какой-то эмоциональный удар, не нужны длинные ахи и вздохи. Сегодня человек мыслит гораздо быстрее. И когда на протяжении спектакля тянутся длинные фразы, которые якобы и есть жизнь, как считают некоторые адепты психологического театра, то это большая неправда. Междисциплинарные виды театрального искусства стали возникать именно потому, что темп жизни и цена сценического времени стали гораздо выше. А это ближе и понятнее современному зрителю", - рассказала театральный критик.

Конечно же, в первую очередь молодому. Зрительский состав меняется, как меняются и сценические предложения. К современному театру, безусловно, больше тяготеет молодежь. Но экспериментаторские постановки со свежим взглядом не чужды и зрелой публике. Вообще, разделение аудитории на пожилую и молодую слишком упрощено. Как и исключение возможности театров-адептов быть современными, в тренде.

"Большая театральная форма, конечно, продолжает и должна существовать. Это иная работа с пространством, театральные инновации, выход на крупные смыслы. Большие сцены и объемные формы вовсе не помеха развитию сценического искусства, современному осмыслению текста, иному способу существования актеров.

Кстати, в международной программе последнего форума "ТЕАРТ" был показан гениальный спектакль. Это тот случай, когда слово "гениальный" нужно говорить не стесняясь. Речь, конечно, о "Площади героев" Кристиана Люпы, великого польского режиссера, признанного во всем мире. Спектакль поставлен на сцене Национального театра Литвы, длится почти четыре часа с двумя антрактами. Часть действия идет при включенном в зале свете. Почему? Потому что граница между сценой и зрительным залом практически стирается. Они - это мы, а мы - это они. И все проблемы, о которых говорят актеры, касаются каждого человека в огромном и сложном современном мире. И это больше, чем сопереживание.

Хотя были и те, кто ушел, не дождавшись финала. Это показатель того, что люди находятся немножко в стороне от большого искусства", - убеждена Людмила Громыко.

Сломать традиции игры

По мнению эксперта, нет беды в том, что кто-то не смог понять спектакль. Гораздо важнее сама попытка познакомить с ним минскую публику. Среди реакций на него - в профессиональной среде началось обсуждение способа актерского существования, "не играя эмоциями". А ведь зритель тоже не против таких постановок, в которых герои не переходили бы на крик. Доносят ли они смысл и адекватно ли зрители понимают, что хотят до них донести на повышенных тонах, - большой вопрос, а у нас именно такая традиция игры. "Для того чтобы существовать так, как существовали на сцене литовские актеры, надо пройти большой путь. Да, Литва - страна театральных гениев. Да, Кристиан Люпа - гениальный режиссер. И да - это мастерство. Так случается, когда театр становится искусством, независимо от того, в каком направлении он развивается", - резюмировала Людмила Громыко.

Путь к искусству - в уважении к себе

Чтобы театр стал искусством, нужно себя уважать, убеждена эксперт. Сложный путь, но, пожалуй, единственно верный, если настоящее и будущее не сводится только к решению задачи по наполняемости зрительного зала. И отрадно, что далеко не всегда отечественные театры занимаются постановкой попсовых спектаклей, комедий, лишь бы выполнить план по количеству проданных мест. Ведь деньги можно зарабатывать по-разному.

На самом деле можно ставить спектакли высокого уровня, на которые будут стремиться попасть зрители. И Минск такие примеры знал в недавнем прошлом. Например, многие постановки Валерия Раевского в Купаловском и Бориса Луценко в Русском театре. На ту же "Макбет" с Ростиславом Янковским в главной роли в театре им. М.Горького приезжали зрители из бывших союзных республик. Можно вспомнить и спектакли Николая Пинигина, Валерия Маслюка в 1990-х.

Наверное, такие моменты триумфа переживал каждый из театров, существующих в Минске. В Новом драматическом театре и сейчас вспоминают время расцвета театра "Дзе-Я?", когда им руководил Николай Трухан. Невозможно было попасть в Театр-студию киноактера. Сегодня один из самых интересных коллективов - Республиканский театр белорусской драматургии, который не сдает своих позиций на протяжении десятилетий. Впрочем, у каждого театра были периоды, когда их спектакли шли с аншлагами, а актеров узнавали на улицах.

Что можно сделать, чтобы вернуть аншлаги? Уважать себя. Зарабатывая, театр зачастую выбирает более легкий способ - постановку пошловатых мелодрам и комедий, что, к сожалению, уводит зрителя в сторону масс-культуры. Художественный опыт театров из разных стран свидетельствует о том, что лучшие режиссеры никогда не превращают театр в супермаркет. Важно создавать такие спектакли, о которых будут говорить, писать и спрашивать лишний билетик, уверена Людмила Громыко.

Неприглаженно и ярко

Беларусь находится в кольце таких театральных держав, как Польша, Литва, Россия. Их профессиональный опыт, конечно, интересен и полезен для нас. И пусть медленно, но изменения происходят. Появление молодых режиссеров, не приглаженных, не похожих ни на кого, зачастую без театрального дома, постоянного места, где бы они могли развиваться и творить, - тому доказательство. По их спектаклям видно, что они имеют представление о происходящем в большом театральном мире, но каждый предлагает что-то свое, особенное.

Самый яркий и небанальный пример, встретивший очень сильное сопротивление в определенных театральных кругах, - Юра Диваков со своими спектаклями. То, что он делает, критик сравнила с театральным взрывом. Каждый раз - новое театральное предложение, особенный художественный мир.

Театр интересен не комедиями

В театрах разных стран популярны режиссерские лаборатории. Это своего рода сверка часов, передача опыта молодым профессионалам. Случилась такая режиссерская лаборатория впервые и на нынешнем "ТЕАРТе". Проект оказался очень интересным. Проводил его швейцарский постановщик Дени Майфер. Шесть режиссеров в сжатые сроки создали эскизы спектакля по пьесе "Ричард III" Уильяма Шекспира. Шесть разных постановок, шесть разных форматов, непохожих друг на друга работ. Равнодушных зрителей не осталось, и потому организаторы форума уверены, что подобная лаборатория - лишь первая ласточка.

По словам Людмилы Громыко, режиссерские лаборатории важны. В них происходит концентрированный созидательный процесс, позволяющий каждому участнику пережить моменты настоящего творчества. Это дорогого стоит, ведь это подлинное приближение к искусству, сказала эксперт.

"Это как адреналин, наверное. Когда человек познал удовлетворение от творческого акта, он вновь и вновь хочет его повторения. С этого и начинается путь, которым можно идти дальше", - считает критик.

Белорусская публика имеет счастливую возможность следить за творчеством современников, которые вновь и вновь удивляют своими работами. Эксперт привела самый яркий пример - Алексея Лелявского. Главный режиссер Белорусского государственного театра кукол не только сам ставит спектакли, каждый из которых потрясение, но воспитал учеников, научил их достойно существовать в профессии и относиться к театру как к искусству.

"Режиссерский дар - редкость, и талант в режиссуре не каждому дается. Об этом никогда не стоит забывать", - подытожила Людмила Громыко.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА. -0-