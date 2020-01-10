На "Арт-параде в Витебске" определили обладателей Гран-при

10 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Обладателей Гран-при І Международного фестиваля-конкурса "Арт-парад в Витебске" определили сегодня на гала-концерте закрытия форума в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

В концертном зале "Витебск" наградили победителей в номинациях "Вокал" и "Хореография". Ими стали в вокальном жанре - Толеубай Динмухаммед (Казахстан), в танцевальном - образцовый ансамбль танца "Дарунак" (Борисов). Гран-при для них станут приглашения участвовать в проектах XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году.

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