На "Балетное лето в Большом" приглашены артисты театра "Киев модерн-балет"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В седьмой раз с 12 по 17 июня в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет "Балетное лето в Большом". Об этом сообщил генеральный директор Александр Петрович на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню театра, передает корреспондент БЕЛТА.

По традиции в программе фестиваля - хореографические премьеры: "Лебединое озеро", "Пер Гюнт", "Анна Каренина", "Щелкунчик". Гостем проекта станет давний друг Большого - Академический театр "Киев модерн-балет". Главный балетмейстер заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Молдовы Раду Поклитару представит белорусскому зрителю свои постановки "Девять свиданий", "Маленький принц", а также дивертисмент современной хореографии "Con tutti instrumenti". 17 июня событие завершится гала-концертом звезд мирового балета.

Кроме того, 25 и 26 июня Большой театр приглашает в Несвижский дворцово-парковый комплекс на волшебные вечера в резиденции Радзивиллов. Под сводами старинного замка прозвучит опера Джузеппе Верди "Набукко" в концертно-сценическом исполнении (режиссер - обладательница медали Франциска Скорины Галина Галковская, дирижер - Олег Лесун, хормейстер - народная артистка Беларуси Нина Ломанович). 26 июня публика увидит "Ночь перевоплощений" - интересный музыкальный проект также от Галины Галковской. В костеле Божьего Тела и в театральном зале замка - традиционные концерты.

Александр Петрович

"В этом сезоне активно нашу деятельность мы начали с премьеры "Фауста" в ноябре 2020 года. И с того момента практически ни одного спектакля, за исключением некоторых концертов по болезни отдельных исполнителей в камерном зале, не переносили, не производили замены. Шла полноценная работа, - сказал Александр Петрович. - Нас очень радует, что зритель верит нам, знакомится с новыми проектами, которые удалось сделать в период простоя театра. В тот промежуток времени мы подготовили шесть премьер, которые сейчас успешно идут на нашей сцене".

По его словам, на данный момент балетные спектакли собирают порядка 700-800 зрителей при зале, рассчитанном на более чем 1 тыс. человек. "Отдельные спектакли пользуются огромной популярностью, и их можно считать аншлаговыми. Оперные спектакли также подняли высокую планку: сегодня 400-450 человек - это показатель того, что мы выходим на нужные рубежи, которые, к сожалению, с марта 2020 года театр потерял. Активно работает и камерный зал, где около двух-трех раз в неделю проходят творческие встречи с ведущими артистами и музыкантами", - отметил гендиректор Большого.

Творческая команда театра активно гастролирует по республике. Только с января этого года было проведено более 10 выступлений на площадках страны. "В планах - развернуть эту концертную деятельность. Думаю, к концу сезона выездов наберется достаточное количество и мы сможем возродить большую традицию, когда ездим по регионам и знакомим местную публику с творчеством театра. Сейчас эта тенденция набирает обороты. Мы работаем как на апробированных площадках - Гомель, Могилев, Борисов, так и на новых - Дзержинск, Лида, Мозырь", - рассказал Александр Петрович.-0-

Во время пресс-конференции

В Большом театре

Трюм театра (помещение под сценой)

Сцена Большого театра

Трюм театра (помещение под сценой)

Фото Оксаны Манчук