На белорусско-украинской видеоконференции представили выставку "Владимир Короткевич в фотографиях"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Владимир Короткевич в фотографиях" представлена на белорусско-украинской видеоконференции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

"В честь 90-летия со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича состоялась видеоконференция, в которой приняли участие временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев и дипломаты посольства, руководитель Центра белорусского языка и культуры имени Владимира Короткевича при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Леся Стеблина и студенты-белорусисты, члены общественных объединений белорусов Украины, преподаватели и учащиеся общеобразовательных и художественных школ Украины, Белорусского государственного университета", - рассказали в посольстве.

Выставка "Владимир Короткевич в фотографиях" подготовлена посольством Беларуси в Украине по материалам Государственного музея истории белорусской литературы.

Во время видеоконференции были также подведены итоги конкурса детского рисунка по мотивам сказок Владимира Короткевича, организованного названным Центром белорусского языка и культуры при поддержке посольства Беларуси в Украине.

Профессиональное жюри оценило 53 детских рисунка, среди авторов - учащиеся Луцкой детской художественной школы, нескольких школ и гимназий Мелитополя, Николаевской специализированной школы искусств, школ Киева, Чернигова, других городов.

Помимо четырех победителей награждены еще 16 ребят - участников конкурса специальными дипломами АРТ Академии современного искусства имени Сальвадора Дали.-0-