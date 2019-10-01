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01 октября 2019, 12:39

На детском "Евровидении" буду петь с душой и зажигать своей энергией - Мисникова

Фото эстрадной студии Studioplay
Фото эстрадной студии Studioplay

В этом году Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение" в польской Гливице представит 14-летняя Елизавета Мисникова. Она учится в минской гимназии №56, занимается в музыкальной школе и эстрадной студии Studioplay, где в свое время готовились к "Евровидению" Руслан Асланов, Хелена Мерааи и Даниэль Ястремский. Лиза будет покорять европейского зрителя зажигательным номером и песней "Пепельный". Что изменилось в жизни юной певицы после победы в национальном отборе и какой талисман возьмет она с собой в Польшу - об этом и не только Лиза рассказала в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Лиза, это была твоя третья попытка пройти в финал национального отбора детского "Евровидения". Как думаешь, что помогло победить на этот раз?

- Я всегда говорю: бог любит троицу. Очень надеялась, что третья попытка окажется удачной. Так оно и случилось. Мое упорство действительно удивляет многих. В вокале мне хочется быть номером один, и, если что-то не получается, буду пробовать еще и еще, пока не добьюсь цели. Не остановлюсь на полпути, такой я человек.

И все же, когда, стоя на сцене, увидела в верхней строчке свою фамилию, сначала даже не поверила. Но потом прыгала выше головы - это видно на видео - и даже стала плакать. Для меня победа оказалась очень приятной, так как это была моя мечта.

Что помогло выиграть? Оценивая свою подготовку к прошлым национальным отборам, понимаю, что в этом году готовилась гораздо лучше, намного больше работы было проделано. Самое главное - удалось побороть волнение. До национального отбора я участвовала в 30 конкурсах, чтобы победить боязнь сцены. И у меня получилось.

- Наверное, небольшое волнение все равно присутствовало?

- Безусловно, чуть-чуть было, но не в таком масштабе, как раньше. У нас с моим вокальным продюсером Ольгой Дроздовой есть маленький секретик. Мы назвали его "закопать червяка". Мое волнение - это как будто червяк. Я взяла и написала ему о том, что оно мне очень сильно мешает на сцене, поэтому нам надо расстаться. Потом мы закопали письмо, и все - волнение исчезло.

- На этот раз для конкурса ты выбрала песню "Пепельный" - расскажи о ней. На чем вы с творческой группой сделали акцент в номере?

- Песню "Пепельный" мне помогли подготовить авторы Кирилл Гуд и Наталья Тамбовцева. Она о том, что на одну и ту же вещь можно посмотреть с разных сторон. К примеру, кому-то серый кажется угрюмым, а другой скажет, что это серебряный или пепельный цвет.

В номере мы сделали акцент на танцах, ведь песня такая зажигательная, я бы даже сказала, крутая, как любят все тинейджеры. Некоторым мое исполнение напоминает американскую певицу Билли Айлиш. Подростки узнают эту композицию, она им нравится, они танцуют под нее - мы делали ставку именно на это.

- Лиза, как ты уже говорила, петь ты начала в пять лет, но осознание музыкального материала пришло только в 11...

- Я научилась думать, о чем пою, как пою, после этого началось осознанное пение. Музыка - это математика. Моя учительница по фортепиано всегда говорила: когда я научусь играть, то начну хорошо решать задачи. Ведь выступление - очень трудный процесс: как правильно направить звук, какую ноту спеть, как посмотреть на зрителя - целая математика в голове.

- Ты самокритична?

- Да. Я постоянно прослушиваю свои выступления. Их записывает мама. Потом все тщательно анализирую: вот тут ноту не дотянула, там не так спела. Каждый раз переслушиваю и нахожу все больше ошибок, потом стараюсь их исправить.

- Что музыка дала тебе?

- Музыка много значит для меня. Я пою везде и всегда. Одноклассницы в школе говорят: "Лиза, ты все время поешь". Даже когда появится проблема, сразу начинаю петь - и все уходит. Слушая музыку, представляю себе какую-нибудь прекрасную картинку, и на душе становится хорошо. Музыка - это большая помощь.

- Ты упомянула о своих одноклассницах. А вообще, ощущала поддержку друзей во время финального шоу?

- У меня очень много друзей и знакомых. Во время отбора меня поддерживали подружки в студии, другие ребята сидели возле телевизора и ждали, когда же начнется голосование. Знаете, выступая на сцене, я слышала, что зал подпевает. Это было настолько круто, это очень хорошая была поддержка.

- Количество подписчиков в социальных сетях увеличилось после победы в нацотборе?

- Минимум на тысячу. В основном меня все поздравляют, желают удачи в Польше.

- Ты стараешься всем отвечать?

- Да, обязательно. После финала национального отбора всем писала, наверное, дня два-три. Мне важно внимательно прочесть комментарий каждого и только тогда ответить.

- Сейчас у тебя двойная нагрузка: школа и подготовка к конкурсу. Наверное, день расписан по минутам?

- У меня действительно очень напряженный период. Начинается усиленная хореография и работа над вокалом. Будем вносить какие-то коррективы в номер, хотим добавить в песню немного английских слов. Задача номер один - отлично подготовиться, выступить в тысячу раз лучше, чем в национальном отборе, и достойно представить страну на международном конкурсе.

- В образе будут изменения?

- Костюмы будут меняться и у меня, и у подтанцовки. Это будет то, что сейчас в моде у тинейджеров. Чтобы, как только мы выйдем на сцену, нас запомнили уже по одежде. В финальном шоу со мной выступали Максим и Егор. Это очень крутые парни, которые меня все время поддерживают. Они однозначно со мной поедут на детское "Евровидение".

Кстати, мой образ в финале нацотбора был доделан за 10 часов до выхода на сцену. Над ним работала вся творческая команда: кто-то куртку увидел и предложил примерить, кто-то плащ - каждый привнес в костюм свою изюминку.

- Помню, держа в руках евровизионное сердце, ты призналась, что сейчас самое главное - донести его в целости и сохранности. Получилось?

- Получилось, это, правда, мало кому удается. Пока сердце находится дома, но планирую отнести его в студию, чтобы создавало там атмосферу "Евровидения".

- Что для тебя значит участие в конкурсе?

- Это такой значительный этап в моей музыкальной карьере. Песню "Пепельный" услышит вся Европа. И самая главная моя цель - выступить достойно, чтобы меня запомнили, и, конечно, победить.

- Лиза, есть уже понимание, что ты на конкурсе представляешь целую страну?

- Наверное, пока еще не до конца. Хотя, я понимаю, какая ответственность на мне. Мама тоже часто говорит, что не может в это поверить: я буду представлять Беларусь на детском "Евровидении".

- Трудно предугадать предпочтения европейской публики. И все же, как считаешь, что нужно сделать, чтобы тебя поняли, услышали, отдали свой голос?

- Конечно же петь с душой. Мой вокальный продюсер Ольга Дроздова всегда говорит, что публику не обманешь: она всегда чувствует фальшь. Поэтому, надо направить такую энергию в зал, чтобы люди начали танцевать и петь вместе с тобой - вот, что самое главное.

- Удалось уже познакомиться с другими участниками конкурса?

- Уже прослушала пару песен. В частности, представителей Армении и Испании. Кроме того, много на кого подписалась в Instagram. На меня тоже подписалась девочка из Армении, с которой мы немножко общаемся на английском языке. Знаете, все очень милые, добрые и хорошие.

- В будущем хотелось бы связать жизнь со сценой?

- Это самый трудный вопрос. Я еще не решила, чем буду заниматься. Но точно знаю, что творчество меня не покинет.

- А хотелось бы выступить и на взрослом "Евровидении"?

- Почему бы и нет. Считаю, если есть возможность, надо пробовать, и обязательно все получится.

- А у тебя есть кумиры? На кого хочешь быть похожа?

- Мой кумир - певица Rihanna. Знаю все ее песни наизусть. Мне нравится, как она выступает, как передает энергию в зал, как поет. В данный момент я равняюсь на нее, но в будущем хочу стать еще круче.

- У тебя есть талисман, который поедет с тобой в Польшу?

- У меня есть мишка, которому уже 13 лет. Мы неразлучны, все время с ним сплю. Называем его безбилетник, потому что он путешествует со мной без билета в багаже. Моя собака очень любит его грызть. Мишка меня всегда поддерживает. Это главный талисман, и он поедет со мной в Польшу.

- Лиза, у тебя остается время на отдых и увлечения?

- По-разному: иногда случаются дни, загруженные с утра и до позднего вечера, а бывает много свободного времени. Пока удается готовить. Я люблю супы варить - это то, чем я могу наесться. Люблю сладости, пиццу, бургеры - к чему душа лежит в данный момент, то и готовлю.

Еще очень люблю гулять. Но с друзьями все реже это удается делать, потому что у всех школа началась, плюс у меня концерты. Очень трудно состыковаться. Но надо обязательно гулять и много двигаться. К слову, вокал отнимает много энергии. Как-то на концерте выступала в топике, и девочки спросили, откуда у меня такой красивый пресс. Я им объяснила: когда поешь, очень много дышишь, что достаточно сложно. Получается, все время держишь себя в тонусе.

- У тебя есть любимое место для прогулок в Минске?

- Это даже не место, а совпадение многих обстоятельств: времени суток, погоды. К примеру, для меня это солнечная суббота в парке.

- Лиза, тебе уже 14. В твоей жизни уже появилась любовь?

- Парня у меня пока нет, но я люблю читать любовные романы. Мне кажется, каждая девочка хочет найти мальчика, который будет ее поддерживать. Для меня это тоже очень важно.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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Детское Евровидение конкурс музыка
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