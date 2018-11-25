На детском "Евровидении" завершились финальные выступления, началось голосование зрителей

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На детском "Евровидении" в Минске завершились финальные выступления, началось зрительское голосование, передает корреспондент БЕЛТА.

Отдать свой голос за понравившихся участников можно на официальном сайте детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv). Проголосовать разрешено за трех, четырех или пятерых артистов, в том числе и представителя своей страны. От Беларуси выступил Даниэль Ястремский, под восьмым номером он представил песню "Time". Голосование продлится всего 15 минут.

Победителя выберут по сумме оценок национального жюри от каждой из двадцати стран-участниц и зрительского онлайн-голосования. Профессиональное жюри выставило свои оценки накануне во время вечерней репетиции, но результаты озвучат только во время финального шоу.

За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - борются представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса.

Беларусь уже принимала этот песенный конкурс восемь лет назад. ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске в 2010 году.-0-