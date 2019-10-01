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01 октября 2019, 14:05

На фестивале документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" в Минске покажут 28 картин

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе IV Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC", который открывается сегодня в Минске, будет представлено 28 картин, сообщил журналистам директор фестиваля Валерий Шеховцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие форума состоится сегодня в столичном кинотеатре "Беларусь". В этом году на форум было подано более 150 заявок. "Все они были рассмотрены, и оргкомитет отобрал 28 лучших работ из 12 стран, которые вошли в короткую финальную программу. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан, США, Таджикистан, Эстония, Литва, Казахстан, Грузия, Украина. На наш взгляд, мы каждый год делаем шаг вперед, и есть понимание, что фестиваль развивается", - рассказал Валерий Шеховцов.

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"Победителей конкурса короткого метра мы наградили вчера в Смоленске. Еще часть мероприятий запланирована на 2 октября на базе БГУ. Мы покажем фильмы-победители. Можно будет пообщаться с участниками конкурсной программы, поспорить с ними", - рассказал председатель жюри молодежного конкурса.

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Об этом сообщила председатель международного медиаклуба "Формат-А3" Галина Сапожникова.

Теги
кино конкурс Минск СНГ фестиваль
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