На фестивале документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" в Минске покажут 28 картин

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе IV Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC", который открывается сегодня в Минске, будет представлено 28 картин, сообщил журналистам директор фестиваля Валерий Шеховцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие форума состоится сегодня в столичном кинотеатре "Беларусь". В этом году на форум было подано более 150 заявок. "Все они были рассмотрены, и оргкомитет отобрал 28 лучших работ из 12 стран, которые вошли в короткую финальную программу. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан, США, Таджикистан, Эстония, Литва, Казахстан, Грузия, Украина. На наш взгляд, мы каждый год делаем шаг вперед, и есть понимание, что фестиваль развивается", - рассказал Валерий Шеховцов.

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