На фестивале духовной музыки "Магутны Божа" в Могилеве ждут участников из 14 стран

5 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. XXIII Международный фестиваль духовной музыки "Магутны Божа" пойдет в Могилеве 18-24 мая. В масштабном форуме примут участие представители православной, католической и протестантской конфессий, сообщили БЕЛТА в управлении культуры горисполкома.

Ожидается, что фестиваль соберет более 1,5 тыс. участников из 14 стран. Впервые на форум приедут гости из Португалии, Швейцарии и Австрии. Организаторы обещают яркую и насыщенную культурными, концертными и просветительскими мероприятиями программу. Во время фестиваля пройдет и традиционный вокально-хоровой конкурс.

Откроет форум православная духовно-просветительская выставка-ярмарка "Радость", посвященная 30-летию возрождения Могилевской епархии. Она развернется на открытой площадке возле Диагностического центра. В этот же день во всех библиотеках Могилева начнут работу книжные выставки, посвященные фестивалю и духовной тематике. Первым музыкальным событием станет духовно-просветительская программа "Свет жизни" на площади Звезд. Здесь выступят хоровые коллективы и вокальные ансамбли - участники конкурса "Магутны Божа". Завершит первый день концерт христианских исполнителей Сюзанны Соболь и группы X.D.N., Elline Day (Минск), ВИА семьи Лансере (Москва), Ariadna (Рига). Подобные выступления будут проходить на площади Звезд на протяжении всей фестивальной недели.

В программе также праздничные литургии в Трехсвятительском соборе и костеле Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава, концерты органной музыки. В городском выставочном зале откроется тематическая экспозиция "Святло нябёсаў на зямлі", а в Комсомольском сквере - выставка "Сям'я - крыніца радасці і надзеі моладзі". Во Дворце культуры с программой "Дж. Верди-Гала. Шедевры итальянской оперы" выступит Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением народного артиста РФ Валерия Полянского. Здесь же запланированы концерты Рiero Montanaro, Cantavino Doc (Италия), Отара Кунчулия из Грузии, заслуженных артистов России Михаила Гужова и Сергея Топтыгина. В могилевском филиале Белорусской государственной академии музыки состоится фортепианный концерт Ruben Alves (Португалия). Красоту голосов могилевскому зрителю продемонстрирует хор "Голос души" костела Святых Симеона и Елены из Минска. В Подникольском парке организуют благотворительный праздник "Шчырае сэрца" для детей с тяжелыми формами инвалидности и ограниченными возможностями. Финалом мероприятия станет 21 мая на стадионе "Спартак" гала-концерт с участием гостей.

"Магутны Божа" дал путевку в жизнь многим аналогичным фестивалям духовной музыки как в Беларуси, так и за рубежом, но сохранил за собой права лидера, в том числе в движении за лучшее взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий. Первый форум прошел 11-17 июля 1993 года по инициативе настоятеля могилевского костела Успения Пресвятой Девы Марии (сегодня епископа Витебского) Владислава Блина. Название фестиваля произошло от первой строки произведения белорусского композитора Николая Ровенского на слова Натальи Арсеньевой "Магутны Божа". Эта молитва является духовным гимном христиан Беларуси и исполняется на различных религиозных мероприятиях.-0-