На фестивале казахстанского кино бесплатно покажут 7 картин на русском языке

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фестивале казахстанского кино в Минске с 18 по 20 октября представят семь картин на русском языке, сообщили БЕЛТА в посольстве Казахстана в Беларуси.

Во время кинофорума покажут семь работ казахстанских кинематографистов в разных жанрах на русском языке. "Фестиваль откроется картиной "Амре", которая расскажет о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка - драматического тенора Амре Кашаубаева, - отметили в посольстве. - Во второй и третий дни будут представлены такие фильмы, как "Казахское ханство. Алмазный меч" режиссера Рустема Абдрашева, "Дорога к матери" Акана Сатаева, "Сказ о розовом зайце" Фархата Шарипова, "Шал" (старик) и "Киномеханик" Ермека Турсунова".

Для самых юных зрителей подготовили мультфильм "Музбалак", что в переводе означает "молодой беркут". Кроме того, во время кинофестиваля будут проведены мастер-классы и викторины о казахской культуре и быте с приятными сюрпризами.

"Следует отметить, что Дни казахстанского кино в Минске приурочены к предстоящему официальному визиту Президента Беларуси в Казахстан и, несомненно, станут одним из подтверждений дружественных взаимоотношений между нашими странами", - сообщили в посольстве.

Вход на все сеансы свободный.-0-