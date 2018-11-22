На финал "Евровидения-2018" приглашены представители Беларуси на конкурсах прошлых лет

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На финал детского "Евровидения-2018" получили приглашение представители Беларуси на конкурсах прошлых лет, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"На финальное шоу детского "Евровидения" мы пригласили всех представителей Беларуси на конкурсах прошлых лет. Они займут почетные места в зале "Минск-Арены". Также приглашены известные спортсмены", - отметил Иван Эйсмонт.

Кроме того, около тысячи пригласительных получили дети со всей страны. "Это одаренные дети, воспитанники детских домов. Участие в финальном шоу смогут принять и люди с ограниченными возможностями, насколько нам это позволит зал", - добавил председатель Белтелерадиокомпании.

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" состоится 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-