На гала-концерт фестиваля "Купалье" в Александрии планируют продать около 2,5 тыс. билетов

2 июня, Александрия /Корр. БЕЛТА/. На финальный концерт республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") планируют реализовать около 2,5 тыс. билетов. Об этом во время во время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") заявил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания обсудили и концепцию будущего концерта. "Идея такая: за одним столом соберутся друзья, которые обсуждают такие важные ценности, как семья, духовность и любовь. Вторят дружеской беседе полюбившиеся всем песни. Музыкальное сопровождение будет сформировано исходя из музыкальных запросов жителей Александрии. Они смогут оставить заявку на исполнение своей любимой композиции. Аккомпанировать солистам будет оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова. Впервые заслуженный коллектив сопроводит весь гала-концерт. Главным его режиссером станет художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская, - рассказал министр культуры Анатолий Маркевич. - Каждый номер будет сопровождаться хореографическими выступлениями. Главная сцена будет представлять собой конструктивный свод с поворотным экраном для более быстрой смены декораций. В ближайшее время начнутся репетиции гала-концерта. В целом подготовка идет в штатном режиме".

Валерий Малашко

На сцене выступят такие известные артисты, как Алена Ланская, Жанет, Ирина Дорофеева, группа "Аура", ансамбли "Песняры", "Бяседа", арт-группа "Беларусы". Ведущие праздника - Полина Шуба и Руслан Чернецкий.

"Дипломатический корпус, иностранные гости с большой теплотой вспоминают мероприятия фестиваля "Купалье", запоминающийся гала-концерт. Поэтому каждый год планируем внедрить и вовлечь в процесс подготовки к празднику какие-то новые элементы, продемонстрировав обряды, традиции. Задействуем широкий круг артистов не только в гала-концерте. В этом году включаем театральную составляющую. На празднике будут работать две молодежные площадки. Хотим, чтобы эти локации были интересны молодежной аудитории, детям и их родителям. Те элементы, которые мы вместе с коллегами пытаемся внедрить, должны вызвать положительные впечатления у гостей, - отметил Игорь Петришенко. - Хотим, чтобы фестиваль не стоял на месте и прирастал новыми идеями и проектами, чтобы открывали для себя новых артистов и получали удовольствие от демонстрации талантов тех мэтров, которые есть в нашем искусстве. Этот фестиваль традиционно развивает нашу национальную составляющую, пропагандирует традиции".

Билеты на республиканский праздник "Купалье" поступили в продажу 17 мая.-0-