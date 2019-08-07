На юбилейном фестивале "Тбiлiсоба" в Минске грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет на площадке Верхнего города в Минске 24 августа. Подробности программы журналистам сегодня рассказали организаторы, передает корреспондент БЕЛТА.

На юбилейном фестивале грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими, поэтому и праздник в этом году пишется "Тбiлiсоба".

"В этом году мы хотим показать особенности грузинского и белорусского характеров, дружбу двух народов через еду, музыку, танцы, развлечения, - пояснил директор компании IDS Borjomi Belarus Денис Крупец. - Хедлайнером будет самый востребованный сегодня грузинский коллектив "Мгзавреби", который играет энто, джаз, рок. Также можно будет услышать грузинское многоголосье "Швидкаца", это группа, которой восхищалась Ангела Меркель во время недавнего визита в Тбилиси. Приедет обладатель первой премии конкурса "Славянского базара" этого года Георгий Путкарадзе, фолк-рок коллектив, представлявший Грузию на "Евровидении". И будут выступать белорусские группы и исполнители".

Чтобы привезти все коллективы, которые выступят на сцене, вместо обычного рейсового "Эмбраера" в Беларусь из Грузии в этот день прилетит более вместительный "Боинг".

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