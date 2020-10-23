На кинофестивале "Лістапад" представят выставку, посвященную режиссеру Валерию Рубинчику

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Для меня кино важнее жизни", посвященная 80-летию со дня рождения белорусского кинорежиссера Валерия Рубинчика, будет открыта для посетителей во время 27-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Местом экспонирования станет выставочный зал Музея истории белорусского кино, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Выставка погружает посетителей в мир наиболее знаковых фильмов Валерия Рубинчика, который был талантливым стилизатором и всегда обогащал свои картины выразительными подробностями, связанными как с отношением автора к своим героям, так и с его представлениями о конкретной исторической эпохе", - отметили организаторы.

На выставке представлено свыше 200 экспонатов. Главный акцент сделан на фильмах исторической тематики, в числе которых - фильм-притча с детективной фабулой "Дикая охота короля Стаха" по мотивам одноименной повести Владимира Короткевича и историческая мелодрама "Могила льва" по мотивам белорусских легенд. Кроме того, будут представлены кинопоэма "Венок сонетов", фантастическая драма "Отступник", философская комедия "Культпоход в театр".

Авторы выставки воссоздают эмоциональную атмосферу экранного действия, передают заложенные в киноизображении смыслы с помощью оригинальных композиций из образцов реквизита, костюмов, эскизов декораций, режиссерских разработок, кадров из фильмов и плакатов к ним, а также специального освещения. В режиме нон-стоп демонстрируется коллаж из наиболее выразительных фрагментов фильмов режиссера, при желании их можно посмотреть полностью в кинозале музея.

Один из залогов художественного своеобразия всех этих постановок - участие в их создании многих ведущих мастеров белорусского кинематографа, работы которых также представлены на выставке. Среди них кинооператоры Татьяна Логинова, Юрий Марухин и Юрий Елхов, художники-постановщики Евгений Игнатьев, Владимир Дементьев и Александр Чертович, художники по костюмам Элла Семенова и Алевтина Кавецкая, композитор Евгений Глебов.

С учетом эпидситуации посещение экспозиции будет организовано по индивидуальному принципу вплоть до предварительной записи на конкретное время.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-