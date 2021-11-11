На конференции в Витебске представят книгу о раскопках на территории Верхнего замка

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебском областном краеведческом музее состоится VII научная конференция "Витебские древности", посвященная 1000-летию первого упоминания города в древнерусских летописях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Форум призван создавать условия для научного применения результатов исследований в различных областях истории, археологии, этнографии, истории искусств и музейного дела, связанных с Витебской областью и районами, которые когда-то входили в состав государственных и административных образований на территории Придвинья. Тематика конференции имеет широкие хронологические рамки: от древнейших времен заселения региона до 20-х годов ХХ века.

На мероприятии прозвучит около 30 докладов экспертов из Москвы, Минска, Витебска и области. Работы посвящены новейшим археологическим открытиям, древнейшей истории Витебска, музейным коллекциям, биографиям исследователей региона Александра Сементовского, Алексея Сапунова и Леонида Алексеева.

"Не секрет, что между академической наукой, региональными университетами, архивами, музеями и широким кругом краеведов существуют определенные границы. Материалы по истории края хранятся в различных архивах Минска, Литвы, России, Польши, что затрудняет возможности научных исследований. И наоборот, исследователи за пределами Витебской области не всегда интересуются результатами своей работы на местах. Проведение конференций помогает преодолевать эти препятствия и способствует интенсификации исследований по региональным вопросам, междисциплинарному диалогу и расширению связей между исследователями и научными учреждениями", - рассказали организаторы.

Во время конференции состоится презентация новой монографии Леонида Колединского "Верхний замок Витебска (IX-XVIII вв.)". В книге известный археолог обобщил результаты многолетних раскопок на территории Верхнего замка Витебска с 1977 по 1993 год, а также углубленных лабораторных исследований материалов из этих экспедиций, проводившихся до 2020 года с привлечением этнографических данных. Книга богато иллюстрирована: включает свыше 570 фото, схем и рисунков. Есть еще реконструкции облика Верхнего замка Витебска на разных этапах его становления. Монография издана малым тиражом и станет библиографической редкостью.

Во время форума также откроют выставку, посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося историка, археолога Леонида Алексеева. На ней представят материалы его научного наследия.

Конференция "Витебские древности" проводится областным краеведческим музеем с 2009 года. За это время она стала авторитетным региональным форумом ученых и краеведов не только Витебска, но и соседних регионов Беларуси, России, Латвии и Литвы.-0-