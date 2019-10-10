На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама

Уже в это воскресенье во Дворце Республики состоится концерт всемирно известного скрипача-виртуоза Дэвида Гарретта.

Как заверил сам артист, зрители станут свидетелями настоящего шоу, а само выступление для него будет особенным, ведь именно концерт в Минске станет завершающим в его мировом турне -"UNLIMITED - GREATEST HITS - LIVE". На протяжении этого длительного тура артист дал концерты в более чем 20 странах мира, в числе которых: Италия, Эстония, Израиль, Грузия, Германия, Литва и др.

Интересной новостью стало и то, что в Минск музыкант приедет со своей мамой, которая будет присутствовать и поддерживать его на выступлении. Символично, что она посетит Беларусь накануне Дня матери, который отмечается у нас в стране 14 октября.

13 октября зрителей ждет уникальная кроссовер-программа, в которой пересекутся самые популярные мировые хиты и избранная классика. Обращаем ваше внимание на то, что концерт состоится в 18:00 в Большом зале Дворца Республики.

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство