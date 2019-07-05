На Купалье в усадьбе Василя Быкова представят неизвестные киноматериалы из жизни писателя

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-художественное мероприятие "Купалье в усадьбе Василя Быкова: неизвестные кинохроники" пройдет 7 июля в Музее-даче писателя. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном музее истории белорусской литературы.

Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Василя Быкова и 90-летию со дня рождения народного артиста СССР композитора Евгения Глебова. В частности, состоится презентация отреставрированных и неизвестных до сих пор широкой общественности домашних кинохроник, на которых был снят Василь Быков вместе с другом Евгением Глебовым и другими деятелями в 1970-х годах.

Известно, что прозу Василя Быкова режиссеры любят за кинематографичность. Его фильмы "Альпийская баллада", "Дожить до рассвета", "На черных лядах", "Знак беды", "Круглянский мост" снимались один за другим. А 7 июля 1967 года, 52 года назад, состоялась премьера балета "Альпийская баллада" на музыку Евгения Глебова.

Вместе с непосредственным кинопросмотром архивных лент состоится обсуждение и обмен воспоминаниями о культурной эпохе того времени с современниками-друзьями писателя и композитора. Почетной гостьей станет Лариса Глебова - вдова композитора. По купальской традиции состоятся посиделки в дружеском кругу у костра, настаивание травяного чая и поиски цветка папоротника. -0-