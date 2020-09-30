На литературный конкурс "Нашей Победе - 75" поступило свыше 1,5 тыс. работ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международный литературный конкурс "Нашей Победе - 75!", посвященный 75-летию Великой Победы, поступило свыше 1,5 тыс. работ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 октября в 14.00 в театральном зале Дома литераторов в Минске. Во время мероприятия наградят победителей конкурса. Кроме того, пройдет концерт патриотической тематики с участием поэтов-песенников Союза писателей Беларуси, а также показ спектакля "Марийка" по поэме председателя Могилевского отделения Союза писателей Беларуси Александра Казеко.

Конкурс проводился Союзом писателей Беларуси совместно с Министерством информации с декабря 2019 года по апрель 2020-го. На рассмотрение жюри поступило более 1,5 тыс. работ из Беларуси, США, Канады, Германии, Чехии, Израиля, стран СНГ. Участники писали о величии Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В итоге было определено 11 победителей в номинациях "Проза", "Поэзия" и "Эссе".-0-