На мероприятия "Славянского базара" продано более 50% билетов

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На мероприятия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" реализовано более 50% билетов. Об этом сообщил журналистам директор форума Глеб Лапицкий перед выездным заседанием организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент общее количество реализованных билетов составляет около 40-45 тыс., или около 51%. Из них 3 тыс. приобретены за рубежом. География широкая: Швейцария, Израиль, Гвинея, США, другие страны, много из России и Латвии", - сказал Глеб Лапицкий.

Значительное число проданных билетов в Латвии, по его мнению, во многом связано с комплексной работой по организации безвиза для гостей "Славянского базара" из 74 стран мира и выходу на прямые online-продажи в Латвии и Казахстане. "Это хороший потенциал, чтобы мы развивали фестиваль не только как культурный, но и туристический бренд", - уверен директор форума.

Глеб Лапицкий уточнил, что на 99,9% программа фестиваля сформирована. "Дополнительно, конечно, еще может кто-то появиться, но в первую очередь мы будем стараться реализовать все то, что уже запланировали", - отметил он.

В Витебске сегодня состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению "Славянского базара" с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. Участники посетили ключевые объекты форума, в том числе выставочный зал "Духовской круглик" и Летний амфитеатр, где ознакомились с готовностью главной сценической площадки города и условиями для артистов.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-