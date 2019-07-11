На мероприятия "Славянского базара" продано более 67 тыс. билетов

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На мероприятия "Славянского базара" реализовано более 67 тыс. билетов. Об этом сообщил сегодня журналистам директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году фестиваль претерпел ряд изменений и трансформаций, поэтому с особым интересом организаторы ждут отклика от многочисленных зрителей. Об их количестве в дирекции судят по реализованным билетам. "На сегодняшний день более 67 тыс. приобретенных билетов. Многими они приобретаются в последние дни", - отметил Глеб Лапицкий.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-