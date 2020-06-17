На мероприятия "Славянского базара в Витебске" уже продано около 15 тыс. билетов

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Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мероприятия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" уже продано около 15 тыс. билетов, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.
"Уже реализовано порядка 15 тыс. билетов", - сказал Глеб Лапицкий.
При этом, как добавил министр культуры Юрий Бондарь, за все время в кассы сдано не более 70 билетов.
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