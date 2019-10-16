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16 октября 2019, 17:20

На международном фестивале искусств Gomel Fest ожидают около 2 тыс. участников

Фото gomel.gov.by
Фото gomel.gov.by

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. участников ожидают на международном фестивале искусств Gomel Fest, который пройдет в Гомеле с 14 по 16 ноября. Об этом рассказал сегодня на брифинге координатор международного фестиваля, директор Festivali.by Александр Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурсанты представят свои программы в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное, изобразительное творчество. В каждой из них предусмотрены различные жанры.

По словам организаторов, ожидается участие представителей из всех областей Беларуси, также приглашения направлены и уже есть заинтересованность со стороны творческих коллективов и исполнителей Индии, Китая, Украины, Греции, Литвы, Латвии, Польши, Армении, Германии и многих других стран. "Спрос есть, заявки поступают, мы рассчитываем, что будет порядка 2 тыс. участников. Это пока прогнозная цифра", - отметил Александр Лавринович. Заявки принимают до 4 ноября.

В числе первых о своем намерении участвовать в фестивале заявила вокалистка Илона Комоско. "Мне очень нравится дружеская творческая атмосфера различных конкурсов. К тому же подобные мероприятия дают возможность узнать больше о тех местах, где они проводятся. Сегодня я впервые в Гомеле, радует, что во время фестиваля благодаря экскурсиям смогу познакомиться с городом", - рассказала юная исполнительница.

Основной площадкой фестиваля станет Городской центр культуры, а в детской музыкальной школе искусств №1 имени П.И.Чайковского выступят конкурсанты по академическим направлениям.

"Фестиваль искусств Gomel Fest - мероприятие нового формата. Сейчас существует много конкурсов, фестов по различным направлениям, однако появилась идея сделать проект, который будет объединять многие жанры и возрастные группы - возраст участников от трех лет и не ограничен верхней планкой", - отметила начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерина Дегтярева. Так, интерес к мероприятию уже проявили участники танцевального коллектива, возраст которых от 65 лет и старше.

Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого, планируется, войдут представители разных стран. Его состав пока также формируется.

"В течение трех фестивальных дней каждый участник получит новые знакомства. Многожанровость мероприятия позволит обменяться опытом в разных направлениях и наладить плодотворное сотрудничество. Например, многие певцы ищут для своих выступлений подтанцовку, и наша площадка - идеальный для этого вариант", - убежден Александр Лавринович.

Кроме того, новый фестиваль является одним из видов отбора на "Славянский базар" по хореографическому творчеству - данное направление внедрено с этого года.

Помимо соревновательной части участникам предложат увековечить память о событии в совместном проекте. Вместе с художником Евгенией Цыганковой конкурсанты распишут одну из стен внутри ГЦК. В основу изображения ляжет логотип фестиваля, однако организаторы готовы рассмотреть предложения и варианты по внесению в эскиз различных дополнений. Их ждут до 10 ноября.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.-0-

Международный фестиваль искусств Gomel Fest пройдет 14-16 ноябряМеждународный фестиваль искусств Gomel Fest пройдет 14-16 ноября
Областной центр соберет талантливых певцов, танцоров, музыкантов, художников, представителей театральных коллективов из городов Беларуси и других стран. Заявку для участия в фестивале необходимо отправить не позднее 4 ноября.

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