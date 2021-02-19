На международном симпозиуме "Писатель и время" в Минске предложили создать Славянский книжный союз

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива создать Славянский книжный союз была выдвинута и поддержана сегодня участниками VII Международного симпозиума литераторов "Писатель и время" на ХХVIII Международной книжной выставке-ярмарке в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

В этом году форум прошел в новом формате: офлайн и онлайн. В результате количество участников значительно увеличилось. Симпозиум собрал около 100 литераторов, издателей, известных общественных деятелей из 20 стран, в том числе Венесуэлы, Азербайджана, Болгарии, Казахстана, России, Беларуси, Литвы, Армении, Молдовы, Кыргызстана, Туркменистана, Украины. Модератором встречи был директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич.

С приветственным словом к участникам обратился спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Литература всегда отражает время, литература - это своего рода зеркало над большой дорогой жизни, которая осмысливает процессы, происходящие в наших странах. Процессы порой сложные, противоречивые. Жизнь вообще всегда противоречива, а искусство всегда стремится гармонизировать проблемы жизни. Литература объединяет страны и народы", - обратил внимание он.

Во время дискуссии участники рассматривали происходящие в мире процессы с точки зрения вечных общечеловеческих ценностей, сквозь призму высокого слова, которое помогает беспристрастно и точно анализировать трансформации во всех сферах общества. Писатель, заслуженный деятель культуры Беларуси Николай Чергинец подчеркнул, что в эпоху глобализации книгу и даже живое общение между людьми заменил интернет. "Мы смотрим в экран, получаем информацию. Но в один момент это все может рухнуть. И у человека ничего не останется взамен", - отметил он.

На форуме прозвучала инициатива создать Славянский книжный союз, который бы объединил литераторов по всему миру. Идея была поддержана участниками симпозиума из Болгарии, России, Беларуси, Сербии, Эстонии, Молдовы.

Международный симпозиум литераторов - это площадка для обсуждения вопросов миссии писателя, его ответственности перед лицом новых вызовов времени, влияния творчества на трансформацию системы ценностей, роли творческой интеллигенции в современном глобальном мире, значения слова для сохранения духовно-нравственных основ и развития общества. Организатором выступает Министерство информации Беларуси.-0-