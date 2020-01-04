На молодежном театральном форуме "М.@rt.контакт" покажут 24 спектакля из 11 стран

4 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. На XV Международном молодежном театральном форуме "М.@rt.контакт" покажут 24 спектакля из 11 стран мира. Он будет проходить на разных площадках Могилева с 21 по 27 марта, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"М.@rt.контакт" уже 15 лет собирает в Могилеве уникальные постановки знаменитых и начинающих театров, здесь всегда представлено много независимых проектов. Этот год не станет исключением. В Могилев приедут 24 театра, они будут представлять Беларусь, Армению, Великобританию, Грузию, Израиль, Казахстан, Литву, Польшу, Россию, Сербию и Украину. Театральная жизнь будет кипеть в Могилеве все 7 дней форума. Кроме самих постановок запланирована большая образовательная программа: разнообразные мастерские и мастер-классы, обсуждение спектаклей с ведущими театральными критиками", - поделился Валерий Малашко.

Для театральной жизни Могилевской области "М.@rt.контакт" - это не просто яркое событие. "Фестиваль открывает новые горизонты, показывает, каким разнообразным может быть театральное искусство. Это практические занятия, которые помогают развивать театры", - добавил он.

Одна из новинок нынешнего форума - некоторые спектакли покажут два раза. Как отметил директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков, это сделано по просьбе жителей областного центра. "Во время фестиваля в день проходит три-четыре, а иногда и пять спектаклей. И каждый ставился всего один раз. Для удобства горожан некоторые постановки будут повторяться. Заявлены 24 постановки, а показов будет 31", - сказал он.

Программа фестиваля насыщена знаковыми классическими произведениями. "В этом году будет много классики. Но не той, к которой мы с вами привыкли, произведения будут показаны через призму современного мира. Это эксперименты, которые помогают зрителям посмотреть на многие вещи под другим углом", - подчеркнул Андрей Новиков. Темы при этом традиционные: взаимоотношения между людьми, любовь и одиночество, конфликт поколений и поиск себя, свобода и политика.

Спектакли будут проходить на нескольких площадках: основная и малая сцены Могилевского драмтеатра, Могилевский областной театр кукол, концертный зал "Могилев", на сцене областного центра творчества. Один из спектаклей запланирован в молодежном клубе Cuba.

Продажа билетов на спектакли форума начнется в Могилеве 8 января. Купить и забронировать билеты можно как через интернет, так и купить в кассе драмтеатра. Однако не стоит откладывать: в прошлом году за месяц были раскуплены все билеты.

Для зрителей фестиваля объявлен конкурс. Чтобы получить памятные подарки или пригласительный билет, нужно в социальных сетях рассказать, что для них "М.@rt.контакт".

Молодежный театральный форум проходит в Могилеве с 2006 года. За это время показано 237 спектаклей, которые посетили более 50 тыс. зрителей. -0-