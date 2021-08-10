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Культура
10 августа 2021, 14:06

На Национальную литературную премию подано более 60 работ

Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальную литературную премию в этом году подано более 60 работ. Об этом рассказал журналистам директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Иван Саверченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальная литературная премия - важный стимул для развития отечественной литературы. В этом году подано более 60 работ на участие в конкурсе, а на заключительном этапе рассматривалось 58. Победители отбираются по семи номинациям: поэзия, проза, публицистика, критика и литературоведение, драматургия, книги для юношества и детей, дебют", - рассказал Иван Саверченко.

По его словам, отличительной чертой этого года стало то, что не только писатели, но и общественные деятели прислали на конкурс свои мемуары, воспоминания. "Активно включились в конкурс журналисты. Мне кажется, что победителями станут очень яркие творческие личности и выдающиеся литературные произведения. Порадовала в этом году наша литература для детей и юношества, потому что книги представлены на любой вкус и возраст. Интересные и насыщенные проза и поэзия. У нас есть что почитать", - уверен директор.

"Сегодня победитель премии получает вознаграждение в размере 100 БВ. Это достаточно серьезные деньги для поддержки новых проектов белорусских писателей. Каждый автор, получающий премию, получает и определенный посыл к новым творческим достижениям", - добавил заместитель министра информации Игорь Бузовский.-0-

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