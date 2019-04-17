На Национальную литературную премию поданы высокопрофессиональные произведения - председатель жюри

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальную литературную премию поданы высокопрофессиональные произведения, поэтому жюри предстоит напряженная, но почетная работа. Об этом заявил сегодня журналистам председатель жюри конкурса, директор Института литературоведения имени Янки Купалы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Иван Саверченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - это нация талантов, интеллектуалов, просветителей, нацеленных на духовность людей. Поэтому неудивительно, что на конкурс "Национальная литературная премия" подано 75 заявок. Министерством информации созданы все условия для справедливого проведения конкурса. Важна и финансовая составляющая - денежное вознаграждение, поэтому люди смело участвуют и подают высокопрофессиональные произведения", - отметил председатель жюри.

По его словам, важна также информационная и имиджевая поддержка, которая оказывается победителям конкурса. "В этом году поданы сильные произведения, жюри будет непросто определиться с победителями. Оценивать будем содержание, художественный уровень, но не менее важна общественная ценность, воспитательное значение", - сказал Иван Саверченко.

Национальная литературная премия - это конкретное воплощение социальной политики государства, проявление заботы о культуре и литературе, подчеркнул председатель жюри "Ведь литература консолидирует нацию, выступает гарантией нашей независимости и суверенитета. Литература отображает духовные, интеллектуальные и философские поиски наших передовых писателей и мыслителей, при этом выполняет миссию дипломата, потому что через литературу иностранцы узнают о нашей стране", - отметил он.

Национальная литературная премия проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения". Дипломы, призы - символы конкурса и денежные премии будут вручены изданиям, увидевшим свет с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Результаты будут объявлены не позднее 6 августа. Награждение победителей состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Слониме Гродненской области. Обладателям Национальной литературной премии будут вручены денежные вознаграждения в размере 100 БВ и лишь в номинации "Лучший дебют" - 50 БВ (1 БВ - Br25,5).

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Теперь этот республиканский конкурс имеет свой сайт litpremia.by, на котором опубликованы произведения, претендующие на премию, а также итоги предыдущих конкурсов. Организаторами конкурса являются министерства информации, культуры, образования и общественное объединение "Союз писателей Беларуси".-0-