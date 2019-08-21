На натурной площадке "Беларусьфильма" снимают российский сериал "Угрюм-река"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На натурной площадке Национальной киностудии "Беларусьфильм" снимают российский сериал "Угрюм-река", сообщили БЕЛТА на "Беларусьфильме".

"На натурной площадке "Беларусьфильма" в Смолевичском районе российская кинокомпания "Русский проект" Дениса Евстигнеева совместно с белорусским продюсером Сергеем Зыгмантовичем снимает сериал "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза, - рассказали на киностудии. - Главные роли исполняют известные российские актеры Александр Балуев, Роман Мадянов, Юлия Пересильд, Станислав Дужников. На площадке построили большие декорации: дамбу, избу старцев, пристань, бараки, скит, прииск. Для съемок сериала у "Беларусьфильма" арендуются костюмы и реквизит, используются услуги пиротехнического участка".

Съемки 16-серийного драматического сериала "Угрюм-река", основанного на одноименном романе Вячеслава Шишкова, на натурплощадке будут продолжаться до конца декабря.

Сериал Юрия Мороза - вторая адаптация романа. Первая экранизация вышла в 1968 году.-0-

Фото "Беларусьфильма"