На площади Победы в Минске прозвучат песни-посвящения городам-героям

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ансамбль "Песняры" в вечернем концерте 9 Мая посвятит свои песни городам-героям. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил руководитель ансамбля Роман Козырев, пришедший сегодня на площадь Победы в Минске, чтобы почтить память героев, сообщает БЕЛТА.

"В этот праздник я вспоминаю своего дедушку-фронтовика, который в 17 лет из деревни Гиров Речицкого района ушел на войну, - Козырева Виктора Петровича", - признался Роман Козырев.

Сегодня вечером ансамбль "Песняры" выступит на площади Победы в концерте. "Наш ансамбль вместе с Василием Сушко подготовил премьеру видеоклипа "Победителям слава". А также для вечернего концерта приготовили замечательную песню Марка Бернеса "Сережка с Малой Бронной". Мы сегодня поем о городах-героях", - сказал Роман Козырев.

В течение дня официальные делегации и все желающие приходят возложить цветы и почтить память павших к обелиску на площади Победы. Для многих это - семейная традиция. Среди пришедших были даже гости из России, которые выразили признательность за то, что братский народ так трепетно хранит память о войне и празднует всей страной 75-летие Великой Победы.

Ветеран труда Генрих Симоновский считает своим долгом прийти к монументу. По его мнению, правду о трагических событиях в истории Беларуси очень важно сохранять: "Нельзя позволять переписать историю, а такие попытки есть".

Вечером на площади Победы начнется концерт "Во славу общей Победы!" - продолжение телепроекта "Площадь Победы". Одним из самых ярких событий во время подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы стала инициированная Беларусью международная акция "Во славу общей Победы!", которая объединила все районы Беларуси, города-герои России и Украины, зарубежные страны. Праздничный концерт станет творческим воплощением благородных идей этой акции. Его основой будет музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске. Начнется концерт в 21.30.

Перед зрителями выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы и исполнители, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые таланты - лауреаты национальных и международных конкурсов.-0-