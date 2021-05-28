На подмостки Купаловского театра возвращается "Чорная панна Нясвіжа"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На подмостки Купаловского театра возвращается спектакль "Чорная панна Нясвіжа", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Тайные свидания, преграды на пути к счастью и, наконец, венчание и смерть. Все это и многое другое увидят зрители на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. На подмостки Купаловского театра возвращается спектакль "Чорная панна Нясвіжа" о необыкновенной истории любви короля Жигимонта и Барбары Радзивилл. Яркая и незабываемая постановка, созданная в 2000 году режиссером Валерием Раевским и сценографом Борисом Герлованом, - одна из лучших страниц творческой истории нашего театра", - отметили в учреждении.

Самые трепетные ожидания в преддверии встречи со зрителем испытывают исполнители главных ролей Таисия Введенская и Михаил Свито. "Мой герой, безумно влюбленный, страстный и темпераментный Жигимонт, который делает все, чтобы быть рядом с Барбарой. Но, к сожалению, этому не суждено сбыться. Мы очень волнуемся и, конечно, надеемся, что зрители нас тепло примут и полюбят", - отметил Михаил Свито.

В спектакле также заняты Алла Ельяшевич, Станислав Артемьев, Василий Сушицкий, Владимир Иванов.

Спектакль будет идти сегодня, 28 мая, а также 16, 17, 21 и 24 июня.-0-