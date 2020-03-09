9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предкастинги X-Factor зарегистрировались более 2 тыс. участников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"На данный момент в адрес Белтелерадиокомпании поступило более 2 тыс. электронных заявок на участие в предкастинге - из Беларуси, России, Украины, стран Балтии и даже Египта, - рассказали в пресс-службе. - Уже 14 и 15 марта с 12.00 до 20.00 на сцене концертного зала Гродненского городского центра культуры пройдут встречи участников предкастинга вокального шоу X-Factor с продюсерской группой проекта. В Гродно в ее составе будут работать генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта "X-Factor в Беларуси" Ольга Шлягер, а также певица Искуи Абалян".

По условиям проекта, претенденты будут выступать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, а также вокальные коллективы. "На каждом из предстоящих кастингов мы запишем всех, кто прибудет на встречу, а те счастливчики, которые предстанут перед наставниками, будут определены позже", - подчеркнули в продюсерской группе.

Если встретиться лично с командой проекта не получается, можно записать свое исполнение на видео и отправить по Viber на номер проекта +375-29-105-91-02 или через Instagram и "ВКонтакте". Подробная информация размещена в постах официальных аккаунтов шоу в социальных сетях.

После Гродно творческая группа проекта X-Factor посетит Могилев (21 и 22 марта), Гомель (26 и 27 марта), Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске пройдут в мае. К слову, на минских кастингах будут озвучены имена наставников, которые будут работать с участниками проекта.

В телеэфире зрители смогут увидеть X-Factor уже с 5 сентября. "Беларусь 1" покажет 17 телевизионных выпусков, в том числе шесть больших концертов в прямой трансляции. Победителя вокального шоу выберут сами зрители в канун Нового года.-0-