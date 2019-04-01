На "Прогулки по городу" приглашает выставка в Витебске

1 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. С интересными уголками города обещает познакомить выставка детского творчества в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина".

Открытие выставки, которая проводится под знаком Года малой родины, состоится 3 апреля. В экспозицию вошли около 250 работ, подготовленных детьми от 5 до 12 лет, участников городской "Мастерской соТворчества". Юные художники отразили самые примечательные виды, места и маршруты, интересные достопримечательности областного центра. Экспозиция поделена на зоны: "Галерея" (картины учеников от 5 лет); быстрого рисунка "Скетчбуки" (альбомные зарисовки); градостроительства (макеты Витебска); зона знакомства с художниками "А из моего окна"; народная вытинанка и "Чердак детства" (детские рисунки, игрушки, книги). Специально для посетителей создана еще одна зона, где каждый может попробовать свои творческие силы и оставить зарисовку любимых мест.

Выставка будет работать по 21 апреля.-0-