На сайте детского "Евровидения" началось онлайн-голосование

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовало зрительское голосование на официальном сайте детского конкурса песни "Евровидение" junioreurovision.tv, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проголосовать можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или смартфона. Просмотрев видеоролики с выступлениями всех конкурсантов, можно выбрать трех понравившихся исполнителей, в том числе и участника от своей страны. Голосование продлится до начала финального концерта, который откроется 29 ноября в 19.00. Затем после выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри, - таким образом определится триумфатор. Судейская коллегия выставит свои баллы уже завтра по итогам генерального прогона.

На этот раз впервые в истории конкурс пройдет в дистанционном формате. В финальном шоу выступят участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза. Выступление представительницы Беларуси Арины Пехтеревой, согласно жеребьевке, будет показано в прямом эфире под номером 5. 12-летняя могилевчанка исполнит песню "Пришельцы".

По решению ЕВС в связи со сложной эпидобстановкой общение конкурсантов с многомиллионной аудиторией проекта пройдет в формате живых телемостов. Для Арины Пехтеревой и ее творческой команды в стенах Белтелерадиокомпании будет организована тематическая Green room, построенная в единой для всех стран-участниц стилистике.

Как отметил в эфире "Беларусь 1" супервайзер детского "Евровидения-2020" Мартин Остердаль, главным испытанием в этом году стала пандемия. "Мы хотели провести детское "Евровидение" в привычном формате на большой площадке. Но в сентябре решили поменять подходы, чтобы для всех участников конкурс был безопасным. Благодаря технологиям мы сможем создать ощущение единения и праздника", - сказал он.

Супервайзер песенного форума добавил, что детское "Евровидение" организует одно из крупнейших в мире онлайн-голосований среди подобных телепроектов. "Это сложная технология, но она отлично работает. Ведь сегодня дети получают всю информацию из интернета. Также интересно, что поучаствовать в выборе победителя может зритель из любой точки мира", - подчеркнул Мартин Остердаль,

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" состоится 29 ноября. 18-й детский песенный форум пройдет в прямом эфире из Варшавы в телестудии со всеми ведущими и необходимой командой, которая будет соблюдать социальную дистанцию. Во время него будут представлены выступления всех участников, записанные ранее в своих странах. Прямую трансляцию с 19.00 будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Слоган детского "Евровидения-2020" - "Двигай мир!" (Move the world!). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности и тем самым двигают мир.

Как известно, Польша второй раз подряд выступает организатором детского "Евровидения". В 2018 году в песенном конкурсе, который проходил в Минске, победила польская певица Роксана Венгель с песней Anyone I Want to Be. В прошлом году во время конкурса в польском городе Гливице победа вновь досталась польской участнице Вики Габор, исполнившей песню Superhero.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-