ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:48 Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности - политолог Общество
22:43 Более 441 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки В мире
22:28 Шпаковский: определенные круги в России хотят расстроить союз с Беларусью Общество
22:01 На сайте детского "Евровидения" началось онлайн-голосование Культура
21:54 Перед выходными ГАИ напомнила водителям и пешеходам о правилах безопасности Общество
21:48 В Бельгии зафиксирована вспышка птичьего гриппа В мире
21:34 Россия призывает США отказаться от провокаций, связанных с нарушением ее границ В мире
21:22 Символическую капсулу времени установили в главном корпусе БНТУ Общество
21:10 В Жлобине возбуждено уголовное дело за ложный донос на правоохранителя Происшествия
21:06 ВОЗ заинтересована в российской вакцине "Спутник V" от COVID-19 В мире
21:00 БГПУ и Чжэнчжоуский университет заинтересованы в обмене студентами и преподавателями Общество
20:53 На МКАД столкнулись два грузовика, один из водителей погиб Происшествия
20:40 Власти Аргентины начали расследование из-за возможной халатности при лечении Диего Марадоны В мире
20:32 Этапы Кубка мира по шорт-треку в Германии отменены Спорт
20:26 В Могилевском районе задержана автомашина с 33 т лома черных металлов Происшествия
20:19 Более половины доходов бюджета Минской области формируют субъекты негосударственного сектора экономики Регионы
20:15 На участке МКАД от ул.Ташкентской до пр.Партизанского из-за аварии затруднено движение Происшествия
20:04 ИМНС по Минской области выявила более 50 нарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции Регионы
19:55 В Бобруйске отца и сына приговорили к 4 годам колонии за нападение на милиционеров Происшествия
19:49 Иностранные специалисты дистанционно прошли подготовку в Беларуси по защите от химического оружия Общество
19:44 Молдова возвращает чрезвычайное положение и ограничения из-за роста числа заражений COVID-19 В мире
19:39 Статьи преподавателей БГПУ об инклюзивном образовании включены в базу данных Web of Science Общество
19:30 Спирос Капралос и Нильс Нигаард будут баллотироваться на пост президента ЕОК Спорт
19:29 В Минске открылась выставка к 150-летию художника Фердинанда Рущица Афиша
19:14 Мезенцев: к Великой Победе в странах СНГ относятся с особым уважением и трепетом Культура
19:01 Сивец: в сложившейся ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен Общество
18:48 Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский Спорт
18:42 Пандемия не помешала Беларуси и России осуществить совместные проекты - директор музея истории ВОВ Культура
18:29 Карпенко: ресурсные центры способствуют внедрению новых технологий в учебный процесс Общество
18:10 Андрей Башко стал новым спортивным директором ФХБ Спорт
Все новости
Все новости
Культура
27 ноября 2020, 22:01

На сайте детского "Евровидения" началось онлайн-голосование

Фото организаторов конкурса
Фото организаторов конкурса

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовало зрительское голосование на официальном сайте детского конкурса песни "Евровидение" junioreurovision.tv, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проголосовать можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или смартфона. Просмотрев видеоролики с выступлениями всех конкурсантов, можно выбрать трех понравившихся исполнителей, в том числе и участника от своей страны. Голосование продлится до начала финального концерта, который откроется 29 ноября в 19.00. Затем после выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри, - таким образом определится триумфатор. Судейская коллегия выставит свои баллы уже завтра по итогам генерального прогона.

На этот раз впервые в истории конкурс пройдет в дистанционном формате. В финальном шоу выступят участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза. Выступление представительницы Беларуси Арины Пехтеревой, согласно жеребьевке, будет показано в прямом эфире под номером 5. 12-летняя могилевчанка исполнит песню "Пришельцы".

По решению ЕВС в связи со сложной эпидобстановкой общение конкурсантов с многомиллионной аудиторией проекта пройдет в формате живых телемостов. Для Арины Пехтеревой и ее творческой команды в стенах Белтелерадиокомпании будет организована тематическая Green room, построенная в единой для всех стран-участниц стилистике.

Как отметил в эфире "Беларусь 1" супервайзер детского "Евровидения-2020" Мартин Остердаль, главным испытанием в этом году стала пандемия. "Мы хотели провести детское "Евровидение" в привычном формате на большой площадке. Но в сентябре решили поменять подходы, чтобы для всех участников конкурс был безопасным. Благодаря технологиям мы сможем создать ощущение единения и праздника", - сказал он.

Супервайзер песенного форума добавил, что детское "Евровидение" организует одно из крупнейших в мире онлайн-голосований среди подобных телепроектов. "Это сложная технология, но она отлично работает. Ведь сегодня дети получают всю информацию из интернета. Также интересно, что поучаствовать в выборе победителя может зритель из любой точки мира", - подчеркнул Мартин Остердаль,

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" состоится 29 ноября. 18-й детский песенный форум пройдет в прямом эфире из Варшавы в телестудии со всеми ведущими и необходимой командой, которая будет соблюдать социальную дистанцию. Во время него будут представлены выступления всех участников, записанные ранее в своих странах. Прямую трансляцию с 19.00 будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Слоган детского "Евровидения-2020" - "Двигай мир!" (Move the world!). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности и тем самым двигают мир.

Как известно, Польша второй раз подряд выступает организатором детского "Евровидения". В 2018 году в песенном конкурсе, который проходил в Минске, победила польская певица Роксана Венгель с песней Anyone I Want to Be. В прошлом году во время конкурса в польском городе Гливице победа вновь досталась польской участнице Вики Габор, исполнившей песню Superhero.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Евровидение
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото из архива Мезенцев: к Великой Победе в странах СНГ относятся с особым уважением и трепетом
Фото из архива Пандемия не помешала Беларуси и России осуществить совместные проекты - директор музея истории ВОВ
Фото из архива Жюри определило победителей радиоконкурса чтецов поэтических произведений Короткевича
Фото издательства Более 100 картин Рущица вошло в фотоальбом о его жизни и творчестве
Владимир Гниломедов. Фото НАН Белорусский литературовед Владимир Гниломедов удостоен премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова
Фото nasb.gov.by Воссозданный Туровский крест передали в НАН
Главное
Александр Лукашенко "Врачи делают большое дело" - Лукашенко посетил 6-ю городскую больницу Минска
Лукашенко гарантировал сохранение доплат медикам за работу с ковидными больными
Головченко рассказал об особенностях программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы
Ураган призов от Белагропромбанка в самом разгаре: автомобили и денежные призы продолжают находить своих владельцев!
Топ-новости
"Большой аванс в связи с ковидом" - Лукашенко назначил Пиневича министром здравоохранения
Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности - политолог
Какие планы Запад вынашивает против Беларуси? Лукашенко на встрече с врачами озвучил сводки спецслужб
На сайте детского "Евровидения" началось онлайн-голосование
Кочанова награждена медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества"
В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19
Сивец: в сложившейся ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен
Только до 30 ноября! Квартиры со скидкой до 20% для медиков, учителей, программистов и молодых семей!
Назаров и Новак обсудили поставки нефти и природного газа в Беларусь
Власти Аргентины начали расследование из-за возможной халатности при лечении Диего Марадоны
Успейте купить квартиру! В "черную пятницу" – лучшие цены на недвижимость в самых известных столичных комплексах!
Повышение эффективности госсектора и улучшение инвестклимата - Минэкономики о планах на ближайшие пять лет
Карпенко: ресурсные центры способствуют внедрению новых технологий в учебный процесс
Тактильная плитка в домах, лифты с уровня земли - новые нормы для безбарьерной среды
"Черная пятница" в "Дана Молл": огромный выбор и скидки до 90%!
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.