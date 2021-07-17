На "Славянском базаре" пройдут первые туры конкурсов юных исполнителей

17 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Первые туры XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и XIX Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" пройдут сегодня в фестивальном Витебске, сообщает БЕЛТА.

Молодые певцы из разных стран исполнят на сцене Летнего амфитеатра мировые хиты. Участникам накануне в жеребьевке достались номера, под которыми они выступят в оба конкурсных дня. Даниил Мышковец, который будет отстаивать честь Беларуси, будет петь пятым. Во втором отделении песенного состязания перед зрителем предстанет шоу-балет Аллы Духовой "Тодес" с танцевальным спектаклем "#Продолжение".

Детский музыкальный конкурс пройдет в концертном зале "Витебск". Юный белорус Константин Мазуркевич выступит под номером 5, как и его старший коллега по творческому цеху, а во второй день ему предстоит выступать 10-м.

Весь субботний день на "Славянском базаре в Витебске" пройдет под знаком молодежи. По улице Ленина к площади Победы прошествует арт-парад Дня молодежи. К шествию присоединятся активисты БРСМ - участники и победители республиканских фестивалей, конкурсов и спортивных состязаний. Организаторы обещают зрителям приятные сюрпризы. Продолжением парада станет патриотическая акция "Беларусь помнит", а в 14.00 состоится торжественное открытие Дня молодежи. До вечера субботы центральная площадь превратится в интерактивную площадку, где будут проходить игры, выставка ретро-автомобилей, творческие соревнования по танцу, вокалу, акробатике. Также гостей праздника будут ждать спортивные состязания, в которых кто-нибудь непременно поставит рекорд, пусть даже и личный. А самые сильные смогут показать себя на Кубке губернатора в соревновании по гиревому спорту. В конце Дня молодежи самым активным, креативным, сильным и ловким вручат заслуженные награды.

В драмтеатре пройдут театральные встречи и спектакль "Три сестры". В кукольном театре "Лялька" продемонстрируют спектакль для взрослых "Уважаемые граждане".

Улицы Витебска до 3.00 будут заполнены танцевальными ритмами, звуками барабанов, представлениями цирковых артистов, миксами диджеев, световым шоу - это будет продолжаться фэст "На семи ветрах".-0-