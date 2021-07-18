На "Славянском базаре" разрешится интрига детского и взрослого конкурсов

18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На "Славянском базаре" станут известны победители XIX Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" и XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021", сообщает БЕЛТА.
В Летнем амфитеатре сегодня пройдут два мероприятия. Сначала состоится гала-канцерт мастеров искусств Беларуси, где выступят Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Александр Солодуха, Юлия Быкова и группа "Аура", Владимир Громов, Жанет, "Песняры" и другие.
В 22.00 на главной сцене торжественно закроют юбилейный фестиваль. В гала-концерте выступят Николай Носков, Алина Артц, Сергей Пенкин, Игорь Корнелюк, Александр Панайотов, Ярослав Сумишевский, группа "Корни", Ангелина Ломако, Народный театр-студия современной хореографии, ансамбли "Талака", "Премьера", Димаш Кудайберген и другие. Также во время концерта наградят победителей и лауреатов детского и взрослого конкурсов фестиваля.
В выставочном зале "Духовского круглика" презентуют выставку фото из одного дня фестиваля. На площади Победы пройдет акция МВД "За безопасность - вместе". В драмтеатре московский Театр на Юго-западе покажет почти комедию "Зойкина квартира". В кукольном театре "Лялька" продемонстрируют спектакли "Мой большой дедушка" и "Куклы Тима Талера, или Проданный смех".
Улицы Витебска будут заполнены танцевальными ритмами, звуками барабанов, автомотопарадом, выступлением цирка, световым шоу - так закроется фест уличного искусства "На семи ветрах".
XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия состоятся 19 июля. В фестивале принимают участие представители 33 стран.-0-
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