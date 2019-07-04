На "Славянском базаре" в городе мастеров будут только авторские изделия

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ торговых представителей, которые не являются мастерами и ремесленниками, для реализации товаров в городе мастеров на площадке "Славянского базара в Витебске" будет ограничен. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о фестивальных площадках, Виктор Глушин отметил, что в этом году более активно будет задействована площадь Победы. "Кроме того, с учетом многочисленных пожеланий мы постарались сделать более жесткие требования к проведению мероприятий. Так, город мастеров, надеемся, будет именно мастеров: ограничим доступ иных торговых представителей", - подчеркнул зампред Витебского горисполкома.

Город мастеров - одно из самых популярных мест у приезжающих в Витебск во время "Славянского базара". Изюминкой этой площадки также являются праздники-конкурсы мастеров народного творчества. В этом году их будет четыре: по вытинанке - "Ажурныя мары", соломоплетению - "Папараць-кветка", лоскутному шитью - "Витебская мозаика", традиционной свистульке - "Салавейка".

Также любителей художественного творчества привлекают пешеходные улицы Суворова, Толстого, территория возле Концертного зала "Витебск", где можно полюбоваться и приобрести картины местных и приезжих художников, найти занятные сувениры и прочий товар.

В целом фестивальные площадки уже в ожидании праздника. "Город всегда рад видеть гостей. Все службы активно работают, чтобы фестиваль был еще лучше и ярче. И даже ночью будет светло, как днем: вы увидите Витебск во всей красе", - сказал Виктор Глушин.

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".-0-