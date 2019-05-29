На "Славянском базаре в Витебске" устроят танцевальный батл

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ХХVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет большое танцевальное событие Dream Dance Fest, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В международной танцевальной битве 14 июля сойдутся представители разных хореографических направлений из разных стран. Я уверен, что мероприятие такого уровня станет значимым событием для многих танцоров", - сказал автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович.

В программу танцевального феста войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с известными хореографами и танцевальные батлы, а также масштабный турнир по Just Dance. Приглашения получили коллективы и именитые деятели искусств из Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, Узбекистана.

"Славянский базар" набирает обороты. В сетке мероприятий появился еще один достойный проект - Международное танцевальное событие Dream Dance Fest, которое объединит танцоров разных направлений посредством творчества и поможет приобрести неоценимый опыт и, что немаловажно, друзей. Особенно радует, что в нынешнем году "Славянский базар" не только поет, но еще и танцует", - подчеркнул директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 июня на сайте www.festivali.by/DDF. "Количество участников ограничено, поэтому поспешите получить свой билет в большой танцевальный проект "Славянского базара в Витебске". Кстати, все танцоры смогут не только поучаствовать в конкурсе и проявить себя с профессиональной стороны, но и побывать в эпицентре праздничной столицы фестиваля - в Витебске", - сказал Александр Лавринович.-0-