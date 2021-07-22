Надгробная плита и прижизненные книги: в Национальной библиотеке открылась выставка о Яне Барщевском

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Ян Барщевский, любивший Бога, природу и людей" открылась сегодня в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка посвящена Яну Барщевскому. Казалось бы, личность достаточно известная и давно считается одним из основателей современной белорусской литературы. Так автора назвали еще 100 лет назад. Его имя фигурирует в большинстве наших современных хрестоматий по белорусской литературе, на него ссылаются исследователи истории книжной культуры, литературы", - отметил заместитель генерального директора учреждения Алесь Суша.

"Если открыть любую энциклопедию, то можно увидеть больше четырех вариантов дат, когда родился Ян Барщевский. Вызывает споры и его происхождение: то ли он из дворян, то ли из мещан. В других источниках мы видим споры касательно даты смерти", - рассказал замгендиректора библиотеки.

Несмотря на большой интерес в Беларуси к прозаику, его биография остается недостаточно изученной из-за отсутствия достоверных источников. "Еще до недавнего времени мы очень многого не знали об этом писателе. Последние источники показывают, что родился Ян Барщевский не на Россонщине, а на территории Невельского уезда (сегодня это уже Россия). Выходит, что родился он в России, там же писал и издавал свои книги преимущественно на польском языке, умер на территории Украины. И где тут Беларусь? На самом деле, Ян Барщевский - личность исключительно знаковая для Беларуси: именно он ввел в массовое использование название "Беларусь". У него это мифический край, что он доказывает в своей самой известной книге "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях", - подчеркнул Алесь Суша.

По его словам, на нынешней выставке демонстрируются оригинальные свидетельства, связанные с писателем. Практически все, что есть в стране. Впервые в Минске можно увидеть недавно найденную надгробную плиту с могилы автора, которая стала настоящей сенсацией в отечественном литературоведении и позволила открыть малоизвестные страницы его биографии. Экспонируются и ценнейшие артефакты из фондов Национальной библиотеки - прижизненные издания Яна Барщевского: сборники "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях" (1844-1846), альманах "Незабудка" (1840-1844)". "Это все для того, чтобы, ориентируясь на оригиналы, первоначальные, аутентичные свидетельства о писателе и его творчестве, делать собственные выводы. Каждый может делать их по-разному, и каждому Ян Барщевский представляется по-своему", - уверен замгендиректора библиотеки.

Найденное несколько лет назад в Чуднове Житомирской области Украины надгробие Яна Барщевского вызвало настоящий взрыв интереса со стороны исследователей и всех интересующихся прошлым. На надгробии можно прочитать эпитафию: "Ян Барщевский, любивший Бога, природу и людей. Писатель вдохновения и чувства. Жил добродетельно 70 лет. Умер 28 февраля 1851 года".

"К сожалению, Украина не отдает нам этот артефакт, но тем не менее мы смогли привезти его в Беларусь. После реставрации плита побывала в Россонах", - добавил представитель Фонда имени Марии-Магдалины Радзивилл Михаил Рыбаков. В этом году при поддержке фонда и Россонского райисполкома 35-килограммовая надгробная плита была доставлена в Беларусь и экспонировалась в музеях родной для писателя Витебщины: в Россонах, Полоцке и Витебске, а теперь ненадолго попала в Минск.

Выставка продлится всего неделю - с 22 по 29 июля. После этого ценная плита возвратится на место происхождения, а редкие издания - в фонды Национальной библиотеки.-0-